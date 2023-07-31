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Кубок Украины
31 июля 2023, 22:05 | Обновлено 31 июля 2023, 22:17
224
0

У Прикарпатья в кубковом матче с Карпатами будут кадровые проблемы

В лазарете долго находятся Иван Пицан, Василий Француз, Василий Цюцюра

31 июля 2023, 22:05 | Обновлено 31 июля 2023, 22:17
224
0
У Прикарпатья в кубковом матче с Карпатами будут кадровые проблемы
ФК Прикарпатье

Как стало известно Sport.ua, у ивано-Франковского «Прикарпатья», которое проведет 2 августа кубковый поединок с львовскими «Карпатами», есть серьезные кадровые проблемы.

Уже долгое время находятся в лазарете вратарь Иван Пицан, защитник Василий Француз и нападающий Василий Цюцюра. Их возвращение в строй ожидается в конце августа.

В последнем туре Первой лиги получил повреждение еще один защитник – Дмитрий Шинкаренко, который в лучшем случае возобновит тренировочный процесс на следующей неделе.

А сегодня, 31 июля, возникли проблемы со здоровьем у универсала Михаила Пыско, его участие в противостоянии с «Карпатами» под вопросом.

По информации Sport.ua, сейчас в «Прикарпатье» на просмотре нет ни одного потенциального новичка, и поэтому на оперативное усиление состава ивано-франковцы не могут рассчитывать.

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Прикарпатье Ивано-Франковск инсайд Карпаты Львов травма Кубок Украины по футболу Иван Пицан Василий Француз Василий Цюцюра Дмитрий Шинкаренко Михаил Пыско
Источник Sport.ua
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