У Прикарпатья в кубковом матче с Карпатами будут кадровые проблемы

Как стало известно Sport.ua, у ивано-Франковского «Прикарпатья», которое проведет 2 августа кубковый поединок с львовскими «Карпатами», есть серьезные кадровые проблемы.

Уже долгое время находятся в лазарете вратарь Иван Пицан, защитник Василий Француз и нападающий Василий Цюцюра. Их возвращение в строй ожидается в конце августа.

В последнем туре Первой лиги получил повреждение еще один защитник – Дмитрий Шинкаренко, который в лучшем случае возобновит тренировочный процесс на следующей неделе.

А сегодня, 31 июля, возникли проблемы со здоровьем у универсала Михаила Пыско, его участие в противостоянии с «Карпатами» под вопросом.

По информации Sport.ua, сейчас в «Прикарпатье» на просмотре нет ни одного потенциального новичка, и поэтому на оперативное усиление состава ивано-франковцы не могут рассчитывать.