Сотрясение мозга. Прикарпатье на старте сезона потеряло еще одного игрока

Украинский футбольный клуб из Первой лиги «Прикарпатье» на старте сезона потеряло еще одного игрока.

В домашнем матче с «Подольем» (1:1) травму получил защитник ивано-франковцев.

В середине второго тайма в борьбе за мяч в своей штрафной пострадал правый защитник «Прикарпатья» Дмитрий Шинкаренко.

Как стало известно Sport.ua, у футболиста диагностировано сотрясение мозга. Не дожидаясь окончания матча с «Подольем», карета скорой помощи повезла Шинкаренко в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу. Совершенно очевидно, что ближайшие игры своей команды он пропустит.

23-летний Шинкаренко перешел в «Прикарпатье» в начале этого года из «Горняка-Спорт». В составе ивано-франковцев воспитанник мариупольского футбола успел сыграть 9 матчей и забить 1 мяч в Первой лиге. При этом до сегодняшней вынужденной замены он проводил на поле от звонка до звонка.

Напомним, в лазарете «Прикарпатья» с травмами колена по-прежнему остаются капитан команды, нападающий Василий Цюцюра и центральный защитник Василий Француз.

2 августа во втором предварительном раунде Кубка Украины «Прикарпатье» сыграет дома с «Карпатами». 6 августа во 2-м туре чемпионата Первой лиги ивано-франковская команда встретится в Тернополе с местной «Нивой».