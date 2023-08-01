Ворскла прибыла на повторный матч в Гори
В составе полтавской делегации отсутствует последний летний новичок
Как стало известно Sport.ua, сегодня полтавские футболисты авиарейсом из польского города Катовице транзитом через Кутаиси прибыли в грузинский Поти, где 3 августа проведут повторный поединок квалификации Лиги конференции с местной «Дилой».
Такой достаточно ранний приезд вызван логистическими вопросами, ведь подопечные Виктора Скрипника не пользовались чартером.
По информации нашего источника, все основные игроки «Ворсклы» в строю и готовятся к противостоянию с «Дилой». В составе полтавской делегации отсутствует последний летний новичок – бразильский атакующий полузащитник Тиагиньо.
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