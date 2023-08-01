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Лига конференций
01 августа 2023, 21:50 | Обновлено 01 августа 2023, 21:51
743
0

Ворскла прибыла на повторный матч в Гори

В составе полтавской делегации отсутствует последний летний новичок

01 августа 2023, 21:50 | Обновлено 01 августа 2023, 21:51
743
0
Ворскла прибыла на повторный матч в Гори
ФК Ворскла

Как стало известно Sport.ua, сегодня полтавские футболисты авиарейсом из польского города Катовице транзитом через Кутаиси прибыли в грузинский Поти, где 3 августа проведут повторный поединок квалификации Лиги конференции с местной «Дилой».

Такой достаточно ранний приезд вызван логистическими вопросами, ведь подопечные Виктора Скрипника не пользовались чартером.

По информации нашего источника, все основные игроки «Ворсклы» в строю и готовятся к противостоянию с «Дилой». В составе полтавской делегации отсутствует последний летний новичок – бразильский атакующий полузащитник Тиагиньо.

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Дила Гори Ворскла Полтава Лига конференций Дила - Ворскла Симоне Соцца инсайд
Источник Sport.ua
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