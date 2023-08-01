Ворскла прибыла на повторный матч в Гори

Как стало известно Sport.ua, сегодня полтавские футболисты авиарейсом из польского города Катовице транзитом через Кутаиси прибыли в грузинский Поти, где 3 августа проведут повторный поединок квалификации Лиги конференции с местной «Дилой».

Такой достаточно ранний приезд вызван логистическими вопросами, ведь подопечные Виктора Скрипника не пользовались чартером.

По информации нашего источника, все основные игроки «Ворсклы» в строю и готовятся к противостоянию с «Дилой». В составе полтавской делегации отсутствует последний летний новичок – бразильский атакующий полузащитник Тиагиньо.