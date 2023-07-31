ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского форварда

Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о подписании контракта с форвардом Тьяго Росой Да Куньей (Тьягиньо), который перешел в команду на правах годичной аренды.

20-летний игрок уже работает с первой командой полтавчан.

Ранее Тьягиньо выступал в Бразилии, а последним клубом был «Гуарани де Пальоса».