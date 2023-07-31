Украина. Премьер лига31 июля 2023, 16:27 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского форварда
Тьяго Роса Да Кунья уже работает с командой
31 июля 2023, 16:27 |
1729
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Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о подписании контракта с форвардом Тьяго Росой Да Куньей (Тьягиньо), который перешел в команду на правах годичной аренды.
20-летний игрок уже работает с первой командой полтавчан.
Ранее Тьягиньо выступал в Бразилии, а последним клубом был «Гуарани де Пальоса».
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