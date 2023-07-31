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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского форварда
Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 16:27 |
1729
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского форварда

Тьяго Роса Да Кунья уже работает с командой

31 июля 2023, 16:27 |
1729
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского форварда
ФК Ворскла. Тьягиньо

Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о подписании контракта с форвардом Тьяго Росой Да Куньей (Тьягиньо), который перешел в команду на правах годичной аренды.

20-летний игрок уже работает с первой командой полтавчан.

Ранее Тьягиньо выступал в Бразилии, а последним клубом был «Гуарани де Пальоса».

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Источник ФК Ворскла
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