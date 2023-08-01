Женский ЧМ. Китай не оказал сопротивления Англии и прощается с турниром
Завершился предварительный турнир в группе D
Во вторник, 1 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сыграны матчи заключительного – 3-го – тура в группе D.
Сборная Англии встречалась с командой Китая и добилась крупной победы со счетом 6:1. В другом матче Дания обыграла сборную Гаити – 2:0.
Таким образом, с первого итогового места в плей-офф пробилась сборная Англии. Компанию ей составила Дания. Сборные Китая и Гаити завершили свои выступления на ЧМ.
Женский ЧМ-2023. Группа D. 3-й тур
Китай – Англия – 1:6
Гаити – Дания – 0:2
Итоговое положение в группе D
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