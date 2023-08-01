Женский ЧМ. Китай не оказал сопротивления Англии и прощается с турниром

Во вторник, 1 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сыграны матчи заключительного – 3-го – тура в группе D.

Сборная Англии встречалась с командой Китая и добилась крупной победы со счетом 6:1. В другом матче Дания обыграла сборную Гаити – 2:0.

Таким образом, с первого итогового места в плей-офф пробилась сборная Англии. Компанию ей составила Дания. Сборные Китая и Гаити завершили свои выступления на ЧМ.

Женский ЧМ-2023. Группа D. 3-й тур

Китай – Англия – 1:6

Гаити – Дания – 0:2

Итоговое положение в группе D