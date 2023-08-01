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Лига конференций
01 августа 2023, 19:59 |
216
0

Представитель Украины будет работать на матче ЛК с участием команды Безуса

Владимир Петров будет реботать судейским наблюдателем встречи «Омония» – «Габала»

01 августа 2023, 19:59 |
216
0
Представитель Украины будет работать на матче ЛК с участием команды Безуса
УЕФА

На матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Омония» (Кипр) – «Габала» (Азербайджан) судейским наблюдателем будет работать украинец Владимир Петров.

Судить встречу будет шведская бригада арбитров во главе с Адамом Ладебеком.

Эта игра состоится в Никосии 3 августа и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу кирской команды, хет-триком отметился украинец Роман Безус.

По теме:
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Омония Роман Безус Габала Лига конференций судейские назначения Владимир Петров
Источник Украинская ассоциация футбола
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