Представитель Украины будет работать на матче ЛК с участием команды Безуса

На матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Омония» (Кипр) – «Габала» (Азербайджан) судейским наблюдателем будет работать украинец Владимир Петров.

Судить встречу будет шведская бригада арбитров во главе с Адамом Ладебеком.

Эта игра состоится в Никосии 3 августа и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу кирской команды, хет-триком отметился украинец Роман Безус.