Лига конференций01 августа 2023, 19:59 |
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Представитель Украины будет работать на матче ЛК с участием команды Безуса
Владимир Петров будет реботать судейским наблюдателем встречи «Омония» – «Габала»
01 августа 2023, 19:59 |
216
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На матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Омония» (Кипр) – «Габала» (Азербайджан) судейским наблюдателем будет работать украинец Владимир Петров.
Судить встречу будет шведская бригада арбитров во главе с Адамом Ладебеком.
Эта игра состоится в Никосии 3 августа и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу кирской команды, хет-триком отметился украинец Роман Безус.
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