ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с форвардом сборной Италии

«Наполи» официально сообщил о продлении контракта с Джакомо Распадори. Новое соглашение с 23-летним форвардом сборной Италии рассчитано до лета 2028 года.

Распадори перешел в «Наполи» над «Сассуоло» за 31 миллион евро. В прошлом сезоне на счету игрока 6 голов и 5 ассистов в 35 матчах за чемпионов Италии во всех турнирах.

Ранее «Наполи» получил 140-миллионное предложение от «Аль-Хиляля» по Виктору Осимхену.