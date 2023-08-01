Италия01 августа 2023, 19:56 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с форвардом сборной Италии
Джакомо Распадори останется в клубе до 2028 года
01 августа 2023, 19:56 |
427
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«Наполи» официально сообщил о продлении контракта с Джакомо Распадори. Новое соглашение с 23-летним форвардом сборной Италии рассчитано до лета 2028 года.
Распадори перешел в «Наполи» над «Сассуоло» за 31 миллион евро. В прошлом сезоне на счету игрока 6 голов и 5 ассистов в 35 матчах за чемпионов Италии во всех турнирах.
Ранее «Наполи» получил 140-миллионное предложение от «Аль-Хиляля» по Виктору Осимхену.
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