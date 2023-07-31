Это реально? Аль-Хиляль дает за Осимхена 140 млн, игроку – 1 млн в неделю

Один из крупнейших трансферов лета готов провернуть саудовский «Аль-Хиляль», который хочет заполучить бомбардира «Наполи» Виктора Осимхена.

Клуб готов предложить чемпиону Италии 140 миллионов евро, а самому игроку около 1 миллиона евро в неделю без уплаты налогов.

Ранее на 24-летнего Осимхена претендовали ПСЖ, «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», но никто из них не сумел договориться с неаполитанцами о трансфере.

Пока нет информации, готов ли форвард, забивший в прошлом сезоне 31 гол, перебраться в Саудовскую Аравию.