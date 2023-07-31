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  4. Это реально? Аль-Хиляль дает за Осимхена 140 млн, игроку – 1 млн в неделю
Италия
31 июля 2023, 20:34 |
438
2

Это реально? Аль-Хиляль дает за Осимхена 140 млн, игроку – 1 млн в неделю

Готов ли игрок покинуть Европу?

31 июля 2023, 20:34 |
438
2
Это реально? Аль-Хиляль дает за Осимхена 140 млн, игроку – 1 млн в неделю
Sky Sports. Виктор Осимхен

Один из крупнейших трансферов лета готов провернуть саудовский «Аль-Хиляль», который хочет заполучить бомбардира «Наполи» Виктора Осимхена.

Клуб готов предложить чемпиону Италии 140 миллионов евро, а самому игроку около 1 миллиона евро в неделю без уплаты налогов.

Ранее на 24-летнего Осимхена претендовали ПСЖ, «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», но никто из них не сумел договориться с неаполитанцами о трансфере.

Пока нет информации, готов ли форвард, забивший в прошлом сезоне 31 гол, перебраться в Саудовскую Аравию.

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Виктор Осимхен Аль-Хиляль Наполи трансферы
Источник Sky Sports
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Перець
Астановите землю я сойду
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+1
zhyr
Все це було б цікаво, якби цей бенкет був не за наш рахунок. Якось дивно співпали ці трансфери і велике бажання саудитів підняти ціни на нафту))
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-1
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