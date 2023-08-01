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  4. Миколенко сыграл за Эвертон в товарищеском матче
Англия
01 августа 2023, 18:48 |
544
0

Миколенко сыграл за Эвертон в товарищеском матче

«Ириски» сыграли вничью 2:2 с «Монцей»

01 августа 2023, 18:48 |
544
0
Миколенко сыграл за Эвертон в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Эвертон» Виталия Миколенко сегодня на своем домашнем стадионе «Гудисон Парк» провел закрытый товарищеский матч против итальянской «Монцы». Поединок завершился вничью 2:2.

Миколенко вышел в основе «Эвертона» на матч и провел на поле первый тайм. Напомним, в начале июля Миколенко не поехал с «Эвертоном» на предсезонный сбор из-за травмы.

Свой следующий товарищеский матч «Эвертон» проведет 5 августа против лиссабонского «Спортинга».

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Виталий Миколенко Эвертон Монца товарищеские матчи
Источник Football-Italia
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