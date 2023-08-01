Англия01 августа 2023, 18:48 |
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Миколенко сыграл за Эвертон в товарищеском матче
«Ириски» сыграли вничью 2:2 с «Монцей»
01 августа 2023, 18:48 |
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«Эвертон» Виталия Миколенко сегодня на своем домашнем стадионе «Гудисон Парк» провел закрытый товарищеский матч против итальянской «Монцы». Поединок завершился вничью 2:2.
Миколенко вышел в основе «Эвертона» на матч и провел на поле первый тайм. Напомним, в начале июля Миколенко не поехал с «Эвертоном» на предсезонный сбор из-за травмы.
Свой следующий товарищеский матч «Эвертон» проведет 5 августа против лиссабонского «Спортинга».
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