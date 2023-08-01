Миколенко сыграл за Эвертон в товарищеском матче

«Эвертон» Виталия Миколенко сегодня на своем домашнем стадионе «Гудисон Парк» провел закрытый товарищеский матч против итальянской «Монцы». Поединок завершился вничью 2:2.

Миколенко вышел в основе «Эвертона» на матч и провел на поле первый тайм. Напомним, в начале июля Миколенко не поехал с «Эвертоном» на предсезонный сбор из-за травмы.

Свой следующий товарищеский матч «Эвертон» проведет 5 августа против лиссабонского «Спортинга».