Панатинаикос отрицает свою причастность к отравлению игроков Днепра-1
Поединок состоится сегодня
«Панатинаикос» отрицается обвинения «Днепра-1» в причастности к отравлению игроков и членов персонала украинского клуба. Об этом сообщают греческие СМИ.
Представители «Панатинаикоса» сегодня на утренней встрече участников матча с делегацией УЕФА заявили о том, что поддерживают «Днепр-1» и готов сделать все необходимое в данной ситуации.
Также представители греческого клуба утверждают, что предложили «Днепру-1» такие же продукты, какие предлагали другим своим соперникам.
Напомним, симптомы отравления испытывают 15 представителей «Днепра-1», из которых 8 – игроки. Матч с «Панатинаикосом» состоится сегодня, 1 августа. Начало – в 20:30 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка удачно сыграла матч 1-го раунда хардового турнира WTA 500
Садио подпишет контракт с саудовским клубом на 3 сезона