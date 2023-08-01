Панатинаикос отрицает свою причастность к отравлению игроков Днепра-1

«Панатинаикос» отрицается обвинения «Днепра-1» в причастности к отравлению игроков и членов персонала украинского клуба. Об этом сообщают греческие СМИ.

Представители «Панатинаикоса» сегодня на утренней встрече участников матча с делегацией УЕФА заявили о том, что поддерживают «Днепр-1» и готов сделать все необходимое в данной ситуации.

Также представители греческого клуба утверждают, что предложили «Днепру-1» такие же продукты, какие предлагали другим своим соперникам.

Напомним, симптомы отравления испытывают 15 представителей «Днепра-1», из которых 8 – игроки. Матч с «Панатинаикосом» состоится сегодня, 1 августа. Начало – в 20:30 по Киеву.