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Лига чемпионов
01 августа 2023, 18:33 | Обновлено 01 августа 2023, 18:41
2325
3

Панатинаикос отрицает свою причастность к отравлению игроков Днепра-1

Поединок состоится сегодня

01 августа 2023, 18:33 | Обновлено 01 августа 2023, 18:41
2325
3
Панатинаикос отрицает свою причастность к отравлению игроков Днепра-1

«Панатинаикос» отрицается обвинения «Днепра-1» в причастности к отравлению игроков и членов персонала украинского клуба. Об этом сообщают греческие СМИ.

Представители «Панатинаикоса» сегодня на утренней встрече участников матча с делегацией УЕФА заявили о том, что поддерживают «Днепр-1» и готов сделать все необходимое в данной ситуации.

Также представители греческого клуба утверждают, что предложили «Днепру-1» такие же продукты, какие предлагали другим своим соперникам.

Напомним, симптомы отравления испытывают 15 представителей «Днепра-1», из которых 8 – игроки. Матч с «Панатинаикосом» состоится сегодня, 1 августа. Начало – в 20:30 по Киеву.

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Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Днепр-1 Панатинаикос - Днепр-1 Панатинаикос Лига чемпионов отравление УЕФА
Источник Gazzetta.gr
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Комментарии 3
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vivas057
Це ж той самий Панатінаікос через якого свого часу дискваліфікували Динамо після скандалу з шубами. Можливо час отримати відповідь.
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-1
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Zdolaemo
каломойша решил разыграть карту пасечника из 2003го ???  не прокатит , поедут в ЛЕ потом в ЛК и по итогу в ЧУкр ! 
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-5
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