Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос

«Днепр-1» считает виновным в массовом отравлении своих игроков «Панатинаикос». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По их информации, в связи с этим «Днепр-1» собирается подать жалобу в УЕФА. Вчера после тренировки игроки и сотрудники «Днепра-1» в раздевалке после тренировки употребляли питьевую воду и фрукты, которые были подготовлены принимающей стороной, то есть «Панатинаикосом». Именно эти продукты, как считают в «Днепре-1», и стали причиной отравления.

Причиной такого мнения является тот факт, что отравление получили даже те сотрудники «Днепра-1», которые вчера не ужинали с командой в гостинице, но употребляли продукты в раздевалке.

Некоторые из игроков «Днепра-1» успели восстановиться после отравления. Но некоторые из ключевых игроков команды ответный матч против «Панатинаикоса», который состоится сегодня, 1 августа, точно пропустят.