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Лига чемпионов
01 августа 2023, 16:44 | Обновлено 01 августа 2023, 17:40
7545
13

Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос

Украинский клуб обвиняет в отравлении греческий клуб

01 августа 2023, 16:44 | Обновлено 01 августа 2023, 17:40
7545
13
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
СК Днепр-1

«Днепр-1» считает виновным в массовом отравлении своих игроков «Панатинаикос». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По их информации, в связи с этим «Днепр-1» собирается подать жалобу в УЕФА. Вчера после тренировки игроки и сотрудники «Днепра-1» в раздевалке после тренировки употребляли питьевую воду и фрукты, которые были подготовлены принимающей стороной, то есть «Панатинаикосом». Именно эти продукты, как считают в «Днепре-1», и стали причиной отравления.

Причиной такого мнения является тот факт, что отравление получили даже те сотрудники «Днепра-1», которые вчера не ужинали с командой в гостинице, но употребляли продукты в раздевалке.

Некоторые из игроков «Днепра-1» успели восстановиться после отравления. Но некоторые из ключевых игроков команды ответный матч против «Панатинаикоса», который состоится сегодня, 1 августа, точно пропустят.

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Днепр-1 Панатинаикос Панатинаикос - Днепр-1 Лига чемпионов отравление ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 13
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FunnyCat_____
как обычно радуются беде украинского клуба в основном поклонники одной сельской команды из киевской области 
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+7
FunnyCat_____
игрокам Днепра здоровья и удачи в сегодняшнем матче.
Это просто дикий кринж до чего опускаются "болельщики " одной " команды", а потом будут громче всех визжать, почему против них болеют в еврокубках даже свои же сограждане 
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+5
BekXan
Може актуальніше було перенести поєдинок на завтра або на четвер.Подання скарги це час.Поєдинок відбудеться і скарга матиме максимальний вплив це штраф.А так зараз пів команди положили і результат вже буде закономірний,
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+2
😸
Всім кротам бажаю того ж, що зараз у футболістів Дніпро1.
Шоб ви всралися!
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-1
vruthiy-112
Потрібно було зробити це,  ще місяць тому.!!! 
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-2
Обсервер Влад
Не позорилися б краще. Смисл при перевазі у 2 голи, граючи на своєму стадіоні, займатися подібною ху.нею? Дніпру так чи інакше нічого не світило б, тільки на посміховисько себе виставлять, намагаючись виправдати таким чином свою ганебну гру
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-4
Микола Унгурян
тю, так хоча б у Сурка проконсультувались, якщо  грають з Панатінаїкосом, то треба шуби купувати, а не туалетний папір ))))
Цікаво чи хтось згадає завтра про цю заяву
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-5
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Vitaliy Shevchenko
Бля, якщо візьмуть проби, і все виявиться чистим, о то позору буде. 
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-11
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