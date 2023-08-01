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Лига чемпионов
01 августа 2023, 13:00 | Обновлено 01 августа 2023, 13:12
3102
9

Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом

В лазарет угодили 15 человек, включая восемь футболистов

01 августа 2023, 13:00 | Обновлено 01 августа 2023, 13:12
3102
9
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
СК Днепр-1

Вечером, 31 июля, накануне ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Панатинаикосом» (первая игра – 1:3) стало плохо 15-ти представителям украинского клуба, который находится в Греции.

Журналист Владимир Зверов утверждает, что все они испытывали симптомы отравления.

8 из 15-ти отравившихся – это футболисты «Днепра-1».

Сообщается, что симптомы отравления были даже у тех представителей делегации украинского клуба, которые вместе с командой не ужинали в отеле, а только пили воду и ели бананы, которые сторона-организатор оставила для гостей в раздевалке.

В настоящий момент в «Днепре-1» проводят расследование, как подобное могло случится. Параллельно админштаб клуба самостоятельно закупают продукты в местном супермаркете.

Напомним, ответная игра раунда Q2 Лиги чемпионов «Панатинаикос» - «Днепр-1» состоится сегодня, 1 августа, начало – в 20:30 по киевскому времени.

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Днепр-1 Панатинаикос - Днепр-1 Лига чемпионов
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Комментарии 9
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Сергій Леонідович Литвиненко
Обычная история для греков. Такое уже бывало. 
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Michael Savchyn
як чарівно, нехай УЄФА розслідує інцидент і дискваліфікує грецьких придурків
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Burevestnik
на жаль комусь це смішно. 
впевнений, що це або прихильники Шахтьора або якісь бовдури.
якщо це шахтьорівці, то радійте своїм Ра @К Иць Кой, тренером-шахтьоровцем 
Тим Ощ Укой і тому подібним...
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0
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romanchik.8409
Всрались..Все ,як завжди 
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-2
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