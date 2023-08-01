Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
В лазарет угодили 15 человек, включая восемь футболистов
Вечером, 31 июля, накануне ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Панатинаикосом» (первая игра – 1:3) стало плохо 15-ти представителям украинского клуба, который находится в Греции.
Журналист Владимир Зверов утверждает, что все они испытывали симптомы отравления.
8 из 15-ти отравившихся – это футболисты «Днепра-1».
Сообщается, что симптомы отравления были даже у тех представителей делегации украинского клуба, которые вместе с командой не ужинали в отеле, а только пили воду и ели бананы, которые сторона-организатор оставила для гостей в раздевалке.
В настоящий момент в «Днепре-1» проводят расследование, как подобное могло случится. Параллельно админштаб клуба самостоятельно закупают продукты в местном супермаркете.
Напомним, ответная игра раунда Q2 Лиги чемпионов «Панатинаикос» - «Днепр-1» состоится сегодня, 1 августа, начало – в 20:30 по киевскому времени.
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якщо це шахтьорівці, то радійте своїм Ра @К Иць Кой, тренером-шахтьоровцем
Тим Ощ Укой і тому подібним...