Украина. Премьер лига01 августа 2023, 15:11 |
525
2
Больше Днепра-1. Металлист 1925 отдал за Сидорова 275 тысяч долларов
Клуб Первой лиги сумел заработать
01 августа 2023, 15:11 |
525
2
По информации журналиста Виктора Вацко, «Металлист 1925» отдал за форварда «Металлурга» Запорожье Алексея Сидорова 275 тысяч долларов за 80% трансферных права на игрока.
Плюс 375 тысяч долларов в виде различных бонусов за выступления Сидорова. «Днепр-1» давал от 300 до 400 тысяч, но без бонусов.
В контракте игрока прописана клаусула в размере 5 миллионов долларов.
Игроков интересовались «Колос», ЛНЗ и «Карпаты», но до конкретных предложений дело не дошло.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 31 июля 2023, 23:23 28
Марта в трех сетах выиграла у Бьянки Андрееску
Футбол | 01 августа 2023, 10:33 0
Испанский защитник отправится в Турцию
Футбол | 31.07.2023, 21:46
Футбол | 01.08.2023, 14:29
Футбол | 01.08.2023, 13:53
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Вацко як колишній працівник Шахтар тв не зміг не підіграти колишньому колезі по роботі – Метревеллі. Але у 650 тисяч від М1925 повірить лише недорозвинений.
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.08.2023, 09:55 2
31.07.2023, 20:50 1
30.07.2023, 18:54 51
30.07.2023, 21:40
31.07.2023, 06:10 4
30.07.2023, 22:10 16
01.08.2023, 11:45 10
31.07.2023, 20:11 9