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  4. Больше Днепра-1. Металлист 1925 отдал за Сидорова 275 тысяч долларов
Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 15:11 |
525
2

Больше Днепра-1. Металлист 1925 отдал за Сидорова 275 тысяч долларов

Клуб Первой лиги сумел заработать

01 августа 2023, 15:11 |
525
2
Больше Днепра-1. Металлист 1925 отдал за Сидорова 275 тысяч долларов
ФК Металлист 1925. Алексей Сидоров

По информации журналиста Виктора Вацко, «Металлист 1925» отдал за форварда «Металлурга» Запорожье Алексея Сидорова 275 тысяч долларов за 80% трансферных права на игрока.

Плюс 375 тысяч долларов в виде различных бонусов за выступления Сидорова. «Днепр-1» давал от 300 до 400 тысяч, но без бонусов.

В контракте игрока прописана клаусула в размере 5 миллионов долларов.

Игроков интересовались «Колос», ЛНЗ и «Карпаты», но до конкретных предложений дело не дошло.

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Источник: Днепр-1 и Жирона ждут ответа от УЕФА по поводу трансфера Довбика
Металлург Запорожье Алексей Сидоров Металлист 1925 Виктор Вацко трансферы УПЛ
Источник Вацко Live
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Комментарии 2
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AleksDnipro
Вацко як колишній працівник Шахтар тв не зміг не підіграти колишньому колезі по роботі – Метревеллі. Але у 650 тисяч від М1925 повірить лише недорозвинений.
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