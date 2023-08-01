Больше Днепра-1. Металлист 1925 отдал за Сидорова 275 тысяч долларов

По информации журналиста Виктора Вацко, «Металлист 1925» отдал за форварда «Металлурга» Запорожье Алексея Сидорова 275 тысяч долларов за 80% трансферных права на игрока.

Плюс 375 тысяч долларов в виде различных бонусов за выступления Сидорова. «Днепр-1» давал от 300 до 400 тысяч, но без бонусов.

В контракте игрока прописана клаусула в размере 5 миллионов долларов.

Игроков интересовались «Колос», ЛНЗ и «Карпаты», но до конкретных предложений дело не дошло.