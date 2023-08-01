Юрген КЛОПП: «Мбаппе перейдет в Ливерпуль? Мы хорошо посмеялись»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи о том, что клуб готов ввязаться в борьбу за форварда Килиана Мбаппе, который может покинуть ПСЖ.

«К нам перейдет Мбаппе? Мы хорошо посмеялись, когда прочитали это. Конечно, он является великолепным игроком, но финансовый аспект нас совершенно не устраивает. Это точно».

«Может быть, кто-то в клубе хочет сделать мне сюрприз, но я сомневаюсь, поэтому в этой истории ничего нет», – сказал Клопп.