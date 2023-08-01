Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «Мбаппе перейдет в Ливерпуль? Мы хорошо посмеялись»
Англия
01 августа 2023, 14:11 |
572
0

Юрген КЛОПП: «Мбаппе перейдет в Ливерпуль? Мы хорошо посмеялись»

Тренер в это не верит

01 августа 2023, 14:11 |
572
0
Юрген КЛОПП: «Мбаппе перейдет в Ливерпуль? Мы хорошо посмеялись»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи о том, что клуб готов ввязаться в борьбу за форварда Килиана Мбаппе, который может покинуть ПСЖ.

«К нам перейдет Мбаппе? Мы хорошо посмеялись, когда прочитали это. Конечно, он является великолепным игроком, но финансовый аспект нас совершенно не устраивает. Это точно».

«Может быть, кто-то в клубе хочет сделать мне сюрприз, но я сомневаюсь, поэтому в этой истории ничего нет», – сказал Клопп.

По теме:
МЮ покупает форварда Аталанты за 75 миллионов евро
Источник: Интер не даст за Трубина больше 12 млн, Шахтеру нужно решать
ПСЖ – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Килиан Мбаппе Юрген Клопп Ливерпуль ПСЖ трансферы
Источник Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Теннис | 01 августа 2023, 03:55 15
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне

Украинка удачно сыграла матч 1-го раунда хардового турнира WTA 500

ЭГИНАЛДО: «Не боялся ехать в Украину. Уверен, все будет хорошо»
Футбол | 01 августа 2023, 13:10 0
ЭГИНАЛДО: «Не боялся ехать в Украину. Уверен, все будет хорошо»
ЭГИНАЛДО: «Не боялся ехать в Украину. Уверен, все будет хорошо»

Новичок Шахтера оценил свой переход

Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне
Теннис | 31.07.2023, 23:23
Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне
Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне
Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925
Футбол | 31.07.2023, 20:11
Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925
Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925
Мбаппе лишился возможности продлить контракт с ПСЖ
Футбол | 01.08.2023, 09:15
Мбаппе лишился возможности продлить контракт с ПСЖ
Мбаппе лишился возможности продлить контракт с ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кроуфорд победил Спенса. Теренс сделал в боксе все, что мог, и даже больше
Кроуфорд победил Спенса. Теренс сделал в боксе все, что мог, и даже больше
30.07.2023, 12:30 13
Бокс
СТУПАР: «В Александрии арбитр Козык совершил результативную ошибку»
СТУПАР: «В Александрии арбитр Козык совершил результативную ошибку»
30.07.2023, 22:35 7
Футбол
Саблистки будут сражаться за бронзу. Украина проиграла Франции в полуфинале
Саблистки будут сражаться за бронзу. Украина проиграла Франции в полуфинале
30.07.2023, 13:42 5
Другие виды
Динамо – впереди. Турнирная таблица УПЛ после первого тура
Динамо – впереди. Турнирная таблица УПЛ после первого тура
30.07.2023, 22:10 16
Футбол
ФОТО. Стали известны судейские записки боя Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс
ФОТО. Стали известны судейские записки боя Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс
30.07.2023, 09:36 1
Бокс
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
30.07.2023, 18:54 51
Футбол
Источник: трансфер Довбика в Жирону находится на заключительной стадии
Источник: трансфер Довбика в Жирону находится на заключительной стадии
30.07.2023, 22:59 24
Футбол
Эррол СПЕНС: «Мы с Кроуфордом должны сделать это снова»
Эррол СПЕНС: «Мы с Кроуфордом должны сделать это снова»
30.07.2023, 09:19 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем