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Чемпионат мира
01 августа 2023, 12:20 | Обновлено 01 августа 2023, 12:27
447
0

Женский ЧМ. Нидерланды и США оставили Португалию за бортом плей-офф

Завершился предварительный турнир в группе E

01 августа 2023, 12:20 | Обновлено 01 августа 2023, 12:27
447
0
Женский ЧМ. Нидерланды и США оставили Португалию за бортом плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 1 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сыграны матча заключительного – 3-го – тура в группе Е.

Сборная Нидерландов встречалась с командой Вьетнама и добилась крупной победы со счетом 7:0. В другом матче вничью 0:0 сыграли Португалия и США.

Таким образом, с первого итогового места в плей-офф пробилась сборная Нидерландов. Компанию ей составила команда США. Сборные Португалии и Вьетнама завершили свои выступления на ЧМ.

Женский ЧМ-2023. Группа Е. 3-й тур

Вьетнам – Нидерланды – 0:7

Португалия – США – 0:0

Итоговое положение в группе Е

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чемпионат мира по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
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