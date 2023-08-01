Женский ЧМ. Нидерланды и США оставили Португалию за бортом плей-офф

Во вторник, 1 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сыграны матча заключительного – 3-го – тура в группе Е.

Сборная Нидерландов встречалась с командой Вьетнама и добилась крупной победы со счетом 7:0. В другом матче вничью 0:0 сыграли Португалия и США.

Таким образом, с первого итогового места в плей-офф пробилась сборная Нидерландов. Компанию ей составила команда США. Сборные Португалии и Вьетнама завершили свои выступления на ЧМ.

Женский ЧМ-2023. Группа Е. 3-й тур

Вьетнам – Нидерланды – 0:7

Португалия – США – 0:0

Итоговое положение в группе Е