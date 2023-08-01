Женский ЧМ. Нидерланды и США оставили Португалию за бортом плей-офф
Завершился предварительный турнир в группе E
Во вторник, 1 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сыграны матча заключительного – 3-го – тура в группе Е.
Сборная Нидерландов встречалась с командой Вьетнама и добилась крупной победы со счетом 7:0. В другом матче вничью 0:0 сыграли Португалия и США.
Таким образом, с первого итогового места в плей-офф пробилась сборная Нидерландов. Компанию ей составила команда США. Сборные Португалии и Вьетнама завершили свои выступления на ЧМ.
Женский ЧМ-2023. Группа Е. 3-й тур
Вьетнам – Нидерланды – 0:7
Португалия – США – 0:0
Итоговое положение в группе Е
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