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Лига чемпионов
01 августа 2023, 10:52 | Обновлено 01 августа 2023, 11:41
975
0

Валентин МОСКВИН: «Может, хотя бы на прощание Довбик громко хлопнет дверью»

Экс-игрок сборной Украины – о второй встрече «Днепра-1» с «Панатинаикосом»

01 августа 2023, 10:52 | Обновлено 01 августа 2023, 11:41
975
0
Валентин МОСКВИН: «Может, хотя бы на прощание Довбик громко хлопнет дверью»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Сегодня, 1 августа, в Афинах состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между «Панатинаикосом» и «Днепром-1». Неделю назад в Кошице сильнее оказались греки (3:1).

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Днепра» Валентин Москвин в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы подопечных Александра Кучера на выход в следующий раунд самого престижного европейского футбольного турнира.

– Главное, чтобы еще до начала поединка днепряне не выбросили белый флаг, – отметил Валентин Москвин. – Ведь в Кошице «Панатинаикос» нанес, прежде всего, мощный психологический удар. Достаточно сказать, что все три удара гостей в створ ворот были результативными.

– В межсезонье «Днепр-1» пригласил в свои ряды нескольких известных украинских футболистов, но они оказались не готовы сыграть на высоком уровне.

– Согласен, те же Мирошниченко и Кравец вместе со стопперами допустили немало позиционных ошибок. В частности, Мирошниченко дал себя легко обыграть, когда греки забивали первый гол, именно он нарушил правила, когда в наши ворота назначили пенальти.

– Тем не менее днепряне были не безгрешными не только в обороне, но и беззубыми в атаке.

– У нападающего Довбыка, с которым связывали немалые надежды, снова почти ничего не получалось. В последние дни активизировались разговоры о том, что Артем вскоре перейдет в испанскую «Жирону». Может хотя бы на прощание сумеет, как говорится, громко хлопнуть дверью и напомнит о себе.

– В Кошице очень ощущалось отсутствие в средней линии Пихаленка, который был травмирован. Но в Афинах он будет играть.

– Конечно, это усиление, ведь Александр надежен в отборе, обладает прицельным и мощным ударом. Однако, поверьте, только его умения будет недостаточно. Надо, чтобы вся команда сыграла через не могу.

– Напоследок не хотите попробовать себя в роли оракула?

– Фаворит – «Панатинаикос», хотя, если днепряне забьют быстрый гол, то греки могут запаниковать. Но следует заметить, что на стороне хозяев будет бешеная поддержка болельщиков, которые будут настраивать своих футболистов демонстрировать все, что умеют. Думаю, что будет результативная ничья 1:1, и дальше пройдет «Панатинаикос».

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Днепр-1 Валентин Москвин Панатинаикос - Днепр-1 Артем Довбик
Источник Sport.ua
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