КОСТЮК: Этот матч стал одним из самых ярких, учитывая 3 отыгранных матчбола

31 июля состоялся матч 1/16 финала хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США) между украинкой Мартой Костюк и канадкой Бьянкой Андрееску. Игра завершилась со счетом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Костюк.

После завершения поединка Марта прокомментировала свою победу:

«Этот матч, наверное, стал одним из самых ярких для меня на харде, учитывая три отыгранных матчбола. Я очень благодарна зрителям за поддержку, сегодня был невероятный поединок. Я не воспользовалась своими шансами при счете 4:4, тогда были такие фатальные ошибки. И если честно, то я не верила, что выиграю, просто пыталась играть каждый розыгрыш, спасти этот матч, бороться и не опускать руки. Поэтому, ребята, вы спасли меня сегодня.

Что касается следующего матча против Каролин Гарсии, то в предыдущих встречах я проиграла, но была близка к победе. В одном из них я вела с сетом и брейком. Это было болезненное поражение. Она сейчас игрок из первой пятерки или первой десятки, будет еще один замечательный матч, и я надеюсь, что увижусь с вами всеми еще один раз», – сказала Марта.

В 1/8 финала турнира в столице США Костюк сыграет против второй сеяной Каролин Гарсии из Франции.