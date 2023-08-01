Защитник Полесья заинтересовал два клуба из Австрии

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко попал в поле зрения австрийских клубов «Аустрия» из Вены и «Хартберг»

Сообщается, что представители клубов из австрийской Бундеслиги обратили внимание на 26-летнего летнего новичка «Полесья» во время недавнего спарринга команды из Житомира с венским «Рапидом» (1:1).

В ряды «Полесья» Чоботенко влился этим летом. Ранее он играл за «Мариуполь» и «Колос». В минувшем сезоне-2022/2023 защитник провел в ковалевской команде 26 матчей в УПЛ, забил 2 гола, сделал 1 ассист.

В чемпионате Австрии сезона-2022/2023 венская «Аустрия» финишировала пятой и завоевала путевку в Лигу конференций, «Хартберг» занял 10-е место.