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Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 09:36 | Обновлено 01 августа 2023, 09:43
632
0

Защитник Полесья заинтересовал два клуба из Австрии

Востребованность есть в услугах Сергея Чоботенко

01 августа 2023, 09:36 | Обновлено 01 августа 2023, 09:43
632
0
Защитник Полесья заинтересовал два клуба из Австрии
ФК Полесье Житомир. Сергей Чоботенко

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко попал в поле зрения австрийских клубов «Аустрия» из Вены и «Хартберг»

Сообщается, что представители клубов из австрийской Бундеслиги обратили внимание на 26-летнего летнего новичка «Полесья» во время недавнего спарринга команды из Житомира с венским «Рапидом» (1:1).

В ряды «Полесья» Чоботенко влился этим летом. Ранее он играл за «Мариуполь» и «Колос». В минувшем сезоне-2022/2023 защитник провел в ковалевской команде 26 матчей в УПЛ, забил 2 гола, сделал 1 ассист.

В чемпионате Австрии сезона-2022/2023 венская «Аустрия» финишировала пятой и завоевала путевку в Лигу конференций, «Хартберг» занял 10-е место.

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Полесье Житомир Сергей Чоботенко Аустрия Вена Хартберг
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