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Чемпионат мира
Канада Ж
31.07.2023 13:00 – FT 0 : 4
Австралия Ж
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Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 04:17 | Обновлено 01 августа 2023, 04:41
117
0

Женский ЧМ. Япония забила 4 мяча Испании, Австралия разгромила Канаду

В плей-офф из этих групп пробились Австралия, Нигерия, Япония, Испания

01 августа 2023, 04:17 | Обновлено 01 августа 2023, 04:41
117
0
Женский ЧМ. Япония забила 4 мяча Испании, Австралия разгромила Канаду
Getty Images/Global Images Ukraine

В Австралии и Новой Зеландии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди женских команд.

В очередной игровой день Япония забила 4 мяча Испании (4:0), а Австралия разгромила Канаду (4:0).

В плей-офф из этих групп пробились Австралия, Нигерия, Япония, Испания.

Чемпионат мира 2023 по футболу среди женщин

3-й тур, 31 июля

  • Коста-Рика – Замбия – 1:3
  • Япония – Испания – 4:0
  • Ирландия – Нигерия – 0:0
  • Канада – Австралия – 0:4

Турнирные таблицы

События матча

90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Steph Catley (Австралия Ж).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Mary Fowler (Австралия Ж).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Hayley Raso (Австралия Ж).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Hayley Raso (Австралия Ж).
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Источник Sport.ua
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