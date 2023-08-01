Женский ЧМ. Япония забила 4 мяча Испании, Австралия разгромила Канаду

В Австралии и Новой Зеландии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди женских команд.

В очередной игровой день Япония забила 4 мяча Испании (4:0), а Австралия разгромила Канаду (4:0).

В плей-офф из этих групп пробились Австралия, Нигерия, Япония, Испания.

Чемпионат мира 2023 по футболу среди женщин

3-й тур, 31 июля

Коста-Рика – Замбия – 1:3

Япония – Испания – 4:0

Ирландия – Нигерия – 0:0

Канада – Австралия – 0:4

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