31.07.2023 13:00 – FT 0 : 4
Украина. Премьер лига01 августа 2023, 04:17 | Обновлено 01 августа 2023, 04:41
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Женский ЧМ. Япония забила 4 мяча Испании, Австралия разгромила Канаду
В плей-офф из этих групп пробились Австралия, Нигерия, Япония, Испания
01 августа 2023, 04:17 | Обновлено 01 августа 2023, 04:41
117
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В Австралии и Новой Зеландии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди женских команд.
В очередной игровой день Япония забила 4 мяча Испании (4:0), а Австралия разгромила Канаду (4:0).
В плей-офф из этих групп пробились Австралия, Нигерия, Япония, Испания.
Чемпионат мира 2023 по футболу среди женщин
3-й тур, 31 июля
- Коста-Рика – Замбия – 1:3
- Япония – Испания – 4:0
- Ирландия – Нигерия – 0:0
- Канада – Австралия – 0:4
Турнирные таблицы
События матча
90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Steph Catley (Австралия Ж).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Mary Fowler (Австралия Ж).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Hayley Raso (Австралия Ж).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Hayley Raso (Австралия Ж).
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