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WTA
01 августа 2023, 00:37 | Обновлено 01 августа 2023, 00:43
409
0

ВИДЕО. Как Костюк ушла с трех матчболов и дожала Андрееску

Украинка выиграла в тяжёлом противостоянии с канадкой

01 августа 2023, 00:37 | Обновлено 01 августа 2023, 00:43
409
0
ВИДЕО. Как Костюк ушла с трех матчболов и дожала Андрееску
Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США).

На старте соревнований украинка в трех сетах обыграла Бьянку Андрееску (Канада, WTA 44) за 2 часа и 10 минут.

WTA 500 Вашингтон. Хард. 1/16 финала

Бьянка Андрееску (Канада) – Марта Костюк (Украина) – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)

В третьей партии Костюк спасла матчбол в 10-м гейме, а затем еще два – в 12-м.

5-й поинт 6-го гейма в третьем сете невероятным образом остался за Мартой. Бьянка исполнила смэш, после которого Костюк на реакции подставила ракетку. Мяч в итоге перелетел на сторону Андрееску.

ВИДЕО. Как Костюк ушла с трех матчболов и дожала Андрееску

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Источник Sport.ua
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