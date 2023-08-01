Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США).

На старте соревнований украинка в трех сетах обыграла Бьянку Андрееску (Канада, WTA 44) за 2 часа и 10 минут.

WTA 500 Вашингтон. Хард. 1/16 финала

Бьянка Андрееску (Канада) – Марта Костюк (Украина) – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)

В третьей партии Костюк спасла матчбол в 10-м гейме, а затем еще два – в 12-м.

5-й поинт 6-го гейма в третьем сете невероятным образом остался за Мартой. Бьянка исполнила смэш, после которого Костюк на реакции подставила ракетку. Мяч в итоге перелетел на сторону Андрееску.

ВИДЕО. Как Костюк ушла с трех матчболов и дожала Андрееску