ВИДЕО. Как Костюк ушла с трех матчболов и дожала Андрееску
Украинка выиграла в тяжёлом противостоянии с канадкой
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США).
На старте соревнований украинка в трех сетах обыграла Бьянку Андрееску (Канада, WTA 44) за 2 часа и 10 минут.
WTA 500 Вашингтон. Хард. 1/16 финала
Бьянка Андрееску (Канада) – Марта Костюк (Украина) – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)
В третьей партии Костюк спасла матчбол в 10-м гейме, а затем еще два – в 12-м.
5-й поинт 6-го гейма в третьем сете невероятным образом остался за Мартой. Бьянка исполнила смэш, после которого Костюк на реакции подставила ракетку. Мяч в итоге перелетел на сторону Андрееску.
ВИДЕО. Как Костюк ушла с трех матчболов и дожала Андрееску
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жена защитника «Шахтера» обратилась к хейтерам супруга
Функционер оценил трансфер молодого игрока