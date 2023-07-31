Почему не пришли документы? Подолье ждет легионеров из Бразилии и Нигерии
На просмотре в клубе из Хмельницкого находится Станислав Пестрецов
Как стало известно Sport.ua, на этой неделе в расположении «Подолья» из Хмельницкого должны появиться два легионера – крайний полузащитник из Бразилии и опорный полузащитник из Нигерии.
Переговоры с их представителями уже позади, и они приедут на подписание контракта после того, как пройдут детальный медосмотр.
По информации Sport.ua, в тренировочном лагере подолян находится только защитник Станислав Пестрецов, ранее защищавший цвета «Диназа». Останется ли он в Хмельницком, решится в ближайшие дни.
До сих пор из польского ФК «Стенжица» не поступили необходимые трансферные документы, поэтому «Подолье» не может оформить переход полузащитника Дмитрия Прихны.
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