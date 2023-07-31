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Украина. Первая лига
31 июля 2023, 23:59 | Обновлено 01 августа 2023, 00:17
292
0

Почему не пришли документы? Подолье ждет легионеров из Бразилии и Нигерии

На просмотре в клубе из Хмельницкого находится Станислав Пестрецов

31 июля 2023, 23:59 | Обновлено 01 августа 2023, 00:17
292
0
Почему не пришли документы? Подолье ждет легионеров из Бразилии и Нигерии
ФК Подолье

Как стало известно Sport.ua, на этой неделе в расположении «Подолья» из Хмельницкого должны появиться два легионера – крайний полузащитник из Бразилии и опорный полузащитник из Нигерии.

Переговоры с их представителями уже позади, и они приедут на подписание контракта после того, как пройдут детальный медосмотр.

По информации Sport.ua, в тренировочном лагере подолян находится только защитник Станислав Пестрецов, ранее защищавший цвета «Диназа». Останется ли он в Хмельницком, решится в ближайшие дни.

До сих пор из польского ФК «Стенжица» не поступили необходимые трансферные документы, поэтому «Подолье» не может оформить переход полузащитника Дмитрия Прихны.

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Подолье Хмельницкий инсайд трансферы просмотр игроков Станислав Пестрецов Дмитрий Прихна Радуня Стенжица
Источник Sport.ua
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