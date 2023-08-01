ОФИЦИАЛЬНО. Французский вратарь перешел из Лилля в итальянский клуб

Французский вратарь Бенуа Костиль перешел из французского «Лилля» в итальянскую «Салернитану».

Трансфер осуществлен на правах свободного агента. Голкипер подписал контракт на один год и будет выступать под 56-м номером.

36-летний вратарь в прошлом сезоне провел 19 матчей за «Осер», а во второй половину сезоне находился в «Лилле», но ни разу не вышел на поле. До этого Костиль выступал за «Кан», «Ванн», «Седан», «Ренн», «Бордо».