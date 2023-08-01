ОФИЦИАЛЬНО. Французский вратарь перешел из Лилля в итальянский клуб
35-летний голкипер Бенуа Костиль продолжит карьеру в «Салернитане»
Французский вратарь Бенуа Костиль перешел из французского «Лилля» в итальянскую «Салернитану».
Трансфер осуществлен на правах свободного агента. Голкипер подписал контракт на один год и будет выступать под 56-м номером.
36-летний вратарь в прошлом сезоне провел 19 матчей за «Осер», а во второй половину сезоне находился в «Лилле», но ни разу не вышел на поле. До этого Костиль выступал за «Кан», «Ванн», «Седан», «Ренн», «Бордо».
🇱🇻 Bienvenue Ben 🧤#Costil #macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/pFEXCApe42— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) July 31, 2023
🎙️Costil: “Felice di essere qui e di ritrovare mister Sousa”— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) July 31, 2023
🇱🇻Le prime parole del nuovo portiere granata Benoit Costil.#Costil #macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/KVew8dJFKI
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