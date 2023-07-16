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  4. Салернитана интересуется Довбиком, но не готова к полноценному трансферу
Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 13:47 |
220
1

Салернитана интересуется Довбиком, но не готова к полноценному трансферу

Итальянцы рассматривают вариант с арендой с правом выкупа

16 июля 2023, 13:47 |
220
1
Салернитана интересуется Довбиком, но не готова к полноценному трансферу
ФК Днепр-1. Артем Довбик

25-летний украинский форвард клуба «Днепр-1» Артем Довбик продолжает входить в сферу интересов «Салернитаны». Итальянский клуб все еще ищет опцию по усилению линии атаки.

Однако сообщается, что «Салернитана» не готова платить за украинца сумму, которую хочет получить украинский клуб. Сейчас «темно-красные» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа, а не полноценный трансфер.

Интересно, что 6 июня Довбик официально продлил контракт с «Днепром-1» до лета 2025 года.

За три сезона Довбик стал лучшим бомбардиром в истории «Днепра-1». На его счету 53 гола и 13 ассистов в 84 матчах в чемпионате, Кубке Украины и еврокубках.

Артем стал лучшим снайпером двух последних чемпионатов УПЛ, забив 14 и 24 гола соответственно.

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трансферы Артем Довбик Днепр-1 трансферы Серии A Салернитана трансферы УПЛ
Источник Tuttomercatoweb
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NachoBarbero
Какая салернитана? Это дно по сравнению с днипро минус одын
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