Салернитана интересуется Довбиком, но не готова к полноценному трансферу

25-летний украинский форвард клуба «Днепр-1» Артем Довбик продолжает входить в сферу интересов «Салернитаны». Итальянский клуб все еще ищет опцию по усилению линии атаки.

Однако сообщается, что «Салернитана» не готова платить за украинца сумму, которую хочет получить украинский клуб. Сейчас «темно-красные» рассматривают вариант с арендой с правом выкупа, а не полноценный трансфер.

Интересно, что 6 июня Довбик официально продлил контракт с «Днепром-1» до лета 2025 года.

За три сезона Довбик стал лучшим бомбардиром в истории «Днепра-1». На его счету 53 гола и 13 ассистов в 84 матчах в чемпионате, Кубке Украины и еврокубках.

Артем стал лучшим снайпером двух последних чемпионатов УПЛ, забив 14 и 24 гола соответственно.