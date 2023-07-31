КОЖУШКО: «Полтора тайма играли в меньшинстве. Повлияла судейская ошибка»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал выездной матч 1-го тура УПЛ против «Александрии» (0:1), дебютный для себя поединок в составе красно-белых.

– Олег, игра давалась, но удаление и нереализованные моменты – и вот такой результат. Как прокомментируешь?

– Трудный матч, ведь мы полтора тайма играли в меньшинстве. Думаю, здесь повлияла судейская ошибка, но не хотелось бы затрагивать эту тему. В полных составах игра давалась, но все же после этого стало труднее и физически, и психологически. В целом у нас было достаточно неплохих отрезков по игре.

– О чем просил Юрий Вернидуб в перерыве?

– В перерыве Юрий Николаевич просил не сбавлять обороты, несмотря на то, что мы в меньшинстве. Работать, работать и снова работать. Просил играть до конца, говорил, что обязательно будет свой момент. Мы так и поступали. Играли до последней минуты. Думаю, нам не стыдно за себя, ведь выложились на все сто. Уверен, наши победы впереди.