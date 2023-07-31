Стали известны финансовые подробности трансфера Лемкина в Шахтер

20-летний центральный защитник Став Лемкин, который сегодня официально перешел из «Маккаби» Тель-Авив в «Шахтер», обошелся украинскому клубу менее чем в 1 миллион евро.

По информации sport5.co.il, «горняки» заплатили израильскому клубу за футболиста 750 тысяч евро, фактически активировав клаусулу Лемкина. С учетом агентских выплат общая сумма затрат на трансфер составила 850 тысяч евро.

«Шахтер» подписал с израильтянином 5-летний контракт с суммой отступных в 6 миллионов евро.

В то же время, по данным one.co.il, зарплата Лемкина в «Шахтере» поначалу будет равна 450 тысячам евро. С учетом бонусов она может увеличиться до 600 тысяч евро в год, но при этом повыситься и клаусула футболиста – до 10 миллионов евро.

Отметим, что Лемкин недавно помог молодежной сборной Израиля сенсационно выступить на Евро-2023 U-21, где команда дошла до полуфинала и завоевала путевку на ОИ-2024. Лемкин провел все 5 матчей на турнире без замен.