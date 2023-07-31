ПИХАЛЕНОК: «Это Лига чемпионов. Надо отдать силы и создать маленькое чудо»

Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Пихаленок принял участие в пресс-конференции в преддверии игры Лиги чемпионов против «Панатинаикоса»:

– Ожидаем завтра очень тяжелый матч. Первую встречу мы проиграли 1:3. Завтра будем играть в гостях против команды, которая будет действовать при поддержке родных трибун. Но это Лига чемпионов, и нам нужно сотворить маленькое чудо и отдать все силы, чтобы пройти в следующий раунд.

– Что после первого матча вас больше всего беспокоит и каким вы будете видеть завтрашний матч?

– В составе «Панатинаикоса» много опытных игроков, поигравших в хороших чемпионатах, поэтому это сильная команда. Что касается первого матча, то мы пропустили быстрый гол, что пошло не по нашему плану. Плюс первый тайм мы сыграли не очень хорошо. После перерыва мы, хоть и пропустили два мяча, но играли гораздо лучше. Поэтому считаю, что если мы будем играть, как во втором тайме прошедшего матча, и при этом устраним ошибки, то результат будет за нами.

Матч квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос – Днепр-1 состоится завтра, 1 августа, в 20:30. Первая игра завершилась поражением днепрян (1:3).