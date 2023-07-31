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Лига чемпионов
31 июля 2023, 21:51 | Обновлено 31 июля 2023, 21:54
673
6

ПИХАЛЕНОК: «Это Лига чемпионов. Надо отдать силы и создать маленькое чудо»

Хавбек «Днепра-1» принял участие в пресс-конференции перед игрой ЛЧ

31 июля 2023, 21:51 | Обновлено 31 июля 2023, 21:54
673
6
ПИХАЛЕНОК: «Это Лига чемпионов. Надо отдать силы и создать маленькое чудо»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Пихаленок принял участие в пресс-конференции в преддверии игры Лиги чемпионов против «Панатинаикоса»:

– Ожидаем завтра очень тяжелый матч. Первую встречу мы проиграли 1:3. Завтра будем играть в гостях против команды, которая будет действовать при поддержке родных трибун. Но это Лига чемпионов, и нам нужно сотворить маленькое чудо и отдать все силы, чтобы пройти в следующий раунд.

– Что после первого матча вас больше всего беспокоит и каким вы будете видеть завтрашний матч?

– В составе «Панатинаикоса» много опытных игроков, поигравших в хороших чемпионатах, поэтому это сильная команда. Что касается первого матча, то мы пропустили быстрый гол, что пошло не по нашему плану. Плюс первый тайм мы сыграли не очень хорошо. После перерыва мы, хоть и пропустили два мяча, но играли гораздо лучше. Поэтому считаю, что если мы будем играть, как во втором тайме прошедшего матча, и при этом устраним ошибки, то результат будет за нами.

Матч квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос – Днепр-1 состоится завтра, 1 августа, в 20:30. Первая игра завершилась поражением днепрян (1:3).

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Панатинаикос пресс-конференция Днепр-1 Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 Александр Пихаленок
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 6
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ALKOSruLKA
Це все просто слова... з 2х метрів у ствір попадати навчіться для початку
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0
Деда Крутой
Пан Пихаленок, в команде нет ни одного игрока кто может начать атаку или дать точный пас на ход нападающему, в основном игра идет поперек поля и назад, вперед бьют "в ту степь", авось кто подхватит, с такой игрой только выгребать будите.
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0
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rozalievka
2:0
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0
Александр
Если Довбик уйдет в Жирону то играть некому 
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0
Александр
Лучше не надо  Плберегите силы для квалификации лиги европы 
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0
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