ВИДЕО. Проблемы у Тен Хага. Ман Юнайтед проиграл в третьем матче кряду

31 июля в Парадайзе прошёл товарищеский матч между командами «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Первыми забили Красные дьяволы усилиями Диогу Далота на 24-й минуте. На 43-й и 44-й минутах дубль оформил форвард «Борусии» Донниел Мален.

Во втором тайме красные сравняли счёт с помощью гола Антони. На 71-й минуте «Боруссия» Д забила победный мяч. Голом отличился вышедший на замену Юсуффа Мукоко.

Эрик Тен Хаг со своей командой проиграл третий матч подряд. До этого «Юнайтед» проиграли «Рексему» и «Реалу» Мадрид.

Товарищеский матч

30 июля, Парадайз (США)

Боруссия Дортмунд – Манчестер Юнайтед – 3:2

Голы: Мален, 43, 44, Мукоко, 71 – Далот, 24, Антони, 52

Видеообзор матча