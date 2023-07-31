ВИДЕО. Проблемы у Тен Хага. Ман Юнайтед проиграл в третьем матче кряду
Чёрно-жёлтые выиграли у Красных дьяволов в матче с пятью голами
31 июля в Парадайзе прошёл товарищеский матч между командами «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Первыми забили Красные дьяволы усилиями Диогу Далота на 24-й минуте. На 43-й и 44-й минутах дубль оформил форвард «Борусии» Донниел Мален.
Во втором тайме красные сравняли счёт с помощью гола Антони. На 71-й минуте «Боруссия» Д забила победный мяч. Голом отличился вышедший на замену Юсуффа Мукоко.
Эрик Тен Хаг со своей командой проиграл третий матч подряд. До этого «Юнайтед» проиграли «Рексему» и «Реалу» Мадрид.
Товарищеский матч
30 июля, Парадайз (США)
Боруссия Дортмунд – Манчестер Юнайтед – 3:2
Голы: Мален, 43, 44, Мукоко, 71 – Далот, 24, Антони, 52
Видеообзор матча
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