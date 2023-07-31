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Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
31.07.2023 04:00 – FT 2 : 3
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
31 июля 2023, 23:43 | Обновлено 31 июля 2023, 23:58
53
0

ВИДЕО. Проблемы у Тен Хага. Ман Юнайтед проиграл в третьем матче кряду

Чёрно-жёлтые выиграли у Красных дьяволов в матче с пятью голами

31 июля 2023, 23:43 | Обновлено 31 июля 2023, 23:58
53
0
ВИДЕО. Проблемы у Тен Хага. Ман Юнайтед проиграл в третьем матче кряду
ФК Боруссия Д

31 июля в Парадайзе прошёл товарищеский матч между командами «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Первыми забили Красные дьяволы усилиями Диогу Далота на 24-й минуте. На 43-й и 44-й минутах дубль оформил форвард «Борусии» Донниел Мален.

Во втором тайме красные сравняли счёт с помощью гола Антони. На 71-й минуте «Боруссия» Д забила победный мяч. Голом отличился вышедший на замену Юсуффа Мукоко.

Эрик Тен Хаг со своей командой проиграл третий матч подряд. До этого «Юнайтед» проиграли «Рексему» и «Реалу» Мадрид.

Товарищеский матч

30 июля, Парадайз (США)

Боруссия Дортмунд – Манчестер Юнайтед – 3:2

Голы: Мален, 43, 44, Мукоко, 71 – Далот, 24, Антони, 52

Видеообзор матча

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед товарищеские матчи Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Манчестер Юнайтед Диогу Далот Дониелл Мален Юссуфа Мукоко Антони Манчестер Юнайтед - Боруссия Д видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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