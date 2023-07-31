Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сейчас сил хватает на 70 минут. Буду работать дальше»
Игрок оценил первый матч после возвращения
Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко оценил свой первый официальный матч после возвращения в киевскую команду. В игре против «Миная» динамовцы выиграли 4:1.
«Конечно, хотелось забить. Но, как я говорил раньше в своих интервью, для меня самое главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев. А буду я забивать или не буду – это уже дело второстепенное. Как я обещал, буду отдавать все силы на футбольном поле».
«Сейчас их хватило на 70 минут, буду работать, чтобы хватало на все 90», – сказал Ярмоленко.
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