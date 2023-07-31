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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сейчас сил хватает на 70 минут. Буду работать дальше»
Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 16:45 | Обновлено 31 июля 2023, 17:04
781
4

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сейчас сил хватает на 70 минут. Буду работать дальше»

Игрок оценил первый матч после возвращения

31 июля 2023, 16:45 | Обновлено 31 июля 2023, 17:04
781
4
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сейчас сил хватает на 70 минут. Буду работать дальше»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко оценил свой первый официальный матч после возвращения в киевскую команду. В игре против «Миная» динамовцы выиграли 4:1.

«Конечно, хотелось забить. Но, как я говорил раньше в своих интервью, для меня самое главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев. А буду я забивать или не буду – это уже дело второстепенное. Как я обещал, буду отдавать все силы на футбольном поле».

«Сейчас их хватило на 70 минут, буду работать, чтобы хватало на все 90», – сказал Ярмоленко.

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Комментарии 4
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McLay
Може краще вже на рибалку ходити.
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0
simon andre
Скоро будет 65 потом 60 и к концу чемпионата Украины по футболу станет спортивным директором Динамо Киев.
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0
AK.228
Давай хоча б 72 хв
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0
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