Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сейчас сил хватает на 70 минут. Буду работать дальше»

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко оценил свой первый официальный матч после возвращения в киевскую команду. В игре против «Миная» динамовцы выиграли 4:1.

«Конечно, хотелось забить. Но, как я говорил раньше в своих интервью, для меня самое главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев. А буду я забивать или не буду – это уже дело второстепенное. Как я обещал, буду отдавать все силы на футбольном поле».

«Сейчас их хватило на 70 минут, буду работать, чтобы хватало на все 90», – сказал Ярмоленко.