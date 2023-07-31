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Лига Чемпионов
Панатинаикос
01.08.2023 20:30 2-й матч. Результат первого матча 3:1 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
31 июля 2023, 13:55 |
456
0

Панатинаикос – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 1 августа в 20:30 по Киеву

31 июля 2023, 13:55 |
456
0
Панатинаикос – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В первый день августа в Афинах состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между местным «Панатинаикосом» и нашим «Днепром-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и в YouTube FootballHub.

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Источник Sport.ua
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