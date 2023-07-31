01.08.2023 20:30 2-й матч. Результат первого матча 3:1 - : -
Лига чемпионов31 июля 2023, 13:55 |
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Панатинаикос – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 1 августа в 20:30 по Киеву
31 июля 2023, 13:55 |
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В первый день августа в Афинах состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между местным «Панатинаикосом» и нашим «Днепром-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и в YouTube FootballHub.
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