Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 75 позиций, Сачко обновил личный рекорд
Стэн Вавринка вернулся в топ-50
На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира категории ATP 250 и одни соревнования серии ATP 500.
На самом крупном турнире недели а Гамбурге лучшим был немец Александр Зверев, это позволило ему подняться на три строчки в мировом рейтинге (стал 16-м). Финалист Ласло Дьере вернулся в топ-40.
На хардовом турнире в Атланте победил американец Тейлор Фритц, он сохранил десятую строчку рейтинга ATP. Финалист Александар Вукич из Австралии обновил личное достижение (62).
На грунтовых кортах в Умаге победил представитель Австралии Алексей Попырин, он также обновил личный рекорд – 57 место. Финалист Стэн Вавринка вернулся в топ-50.
В первой десятке изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга ATP
Среди украинцев солидно добавили Виталий Сачко и Илья Марченко. Первый обновил личное достижение в почти приблизился к топ-150, второй спрогрессировал на 75 позиций после победы на челленджере в Эквадоре. Остальные ничем особо не порадовали.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В Чемпионской гонке восьмерка лучших осталась без изменений.
Чемпионская гонка ATP
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