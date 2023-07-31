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  4. Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 75 позиций, Сачко обновил личный рекорд
ATP
31 июля 2023, 13:40 | Обновлено 31 июля 2023, 13:47
594
0

Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 75 позиций, Сачко обновил личный рекорд

Стэн Вавринка вернулся в топ-50

31 июля 2023, 13:40 | Обновлено 31 июля 2023, 13:47
594
0
Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 75 позиций, Сачко обновил личный рекорд
ATP. Илья Марченко

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира категории ATP 250 и одни соревнования серии ATP 500.

На самом крупном турнире недели а Гамбурге лучшим был немец Александр Зверев, это позволило ему подняться на три строчки в мировом рейтинге (стал 16-м). Финалист Ласло Дьере вернулся в топ-40.

На хардовом турнире в Атланте победил американец Тейлор Фритц, он сохранил десятую строчку рейтинга ATP. Финалист Александар Вукич из Австралии обновил личное достижение (62).

На грунтовых кортах в Умаге победил представитель Австралии Алексей Попырин, он также обновил личный рекорд – 57 место. Финалист Стэн Вавринка вернулся в топ-50.

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга ATP

Среди украинцев солидно добавили Виталий Сачко и Илья Марченко. Первый обновил личное достижение в почти приблизился к топ-150, второй спрогрессировал на 75 позиций после победы на челленджере в Эквадоре. Остальные ничем особо не порадовали.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке восьмерка лучших осталась без изменений.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Ласло Дьере Тейлор Фритц Александар Вукич Алексей Попырин Стэн Вавринка
Источник Sport.ua
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