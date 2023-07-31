Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 75 позиций, Сачко обновил личный рекорд

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира категории ATP 250 и одни соревнования серии ATP 500.

На самом крупном турнире недели а Гамбурге лучшим был немец Александр Зверев, это позволило ему подняться на три строчки в мировом рейтинге (стал 16-м). Финалист Ласло Дьере вернулся в топ-40.

На хардовом турнире в Атланте победил американец Тейлор Фритц, он сохранил десятую строчку рейтинга ATP. Финалист Александар Вукич из Австралии обновил личное достижение (62).

На грунтовых кортах в Умаге победил представитель Австралии Алексей Попырин, он также обновил личный рекорд – 57 место. Финалист Стэн Вавринка вернулся в топ-50.

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга ATP

Среди украинцев солидно добавили Виталий Сачко и Илья Марченко. Первый обновил личное достижение в почти приблизился к топ-150, второй спрогрессировал на 75 позиций после победы на челленджере в Эквадоре. Остальные ничем особо не порадовали.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке восьмерка лучших осталась без изменений.

Чемпионская гонка ATP