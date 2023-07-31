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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 14:12 |
1483
1

Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон

Денис не хочет переходить в клуб из Казахстана и ждет лучшего предложения

31 июля 2023, 14:12 |
1483
1
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
ФК Динамо. Денис Гармаш

Стало известно, почему полузащитник «Динамо» Денис Гармаш отсутствует в заявке «Динамо» на сезон 2023/24.

Журналист Владимир Зверов рассказал, что 33-летний украинец тренируется с командой U-19, а за основную точно играть не будет.

Гармаш получил предложения от казахского «Ордабасы», где уже выступают два украинца – Евгений Макаренко и Артем Беседин, но не хочет ехать в Казахстан, ожидая лучшего предложения.

Сообщается, что сейчас у Гармаша также есть предложение из Венгрии, но говорить о переходе рано. Хавбек пока что думает.

В прошлом сезоне Денис Гармаш преимущественно выходил на замены, всего провел на поле 1280 минут (почти 14 полных матчей), отметился 3 голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Гармаш отказался перейти на существенное сокращение зарплаты.

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Динамо Киев трансферы Денис Гармаш Ордабасы трансферы УПЛ
Источник Профутбол Digital
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