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Лига чемпионов
31 июля 2023, 13:15 | Обновлено 31 июля 2023, 13:47
934
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос – Днепр-1

Поединок состоится 1 августа в 20:30 по Киеву

31 июля 2023, 13:15 | Обновлено 31 июля 2023, 13:47
934
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос – Днепр-1
СК Днепр-1

В первый день августа в Афинах состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между местным «Панатинаикосом» и нашим «Днепром-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале УНИАН.

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Источник Sport.ua
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