Лига чемпионов31 июля 2023, 13:15 | Обновлено 31 июля 2023, 13:47
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Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос – Днепр-1
Поединок состоится 1 августа в 20:30 по Киеву
31 июля 2023, 13:15 | Обновлено 31 июля 2023, 13:47
934
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В первый день августа в Афинах состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между местным «Панатинаикосом» и нашим «Днепром-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале УНИАН.
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