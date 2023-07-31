В первый день августа в Афинах состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между местным «Панатинаикосом» и нашим «Днепром-1».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале УНИАН.