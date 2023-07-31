Рейтинг WTA. Стародубцева близка к топ-200, Байндл солидно просела

На прошлой неделе женщины сыграли три турнира категории WTA 250. В Варшаве на харде победила первая ракетка мира Ига Свёнтек, она продолжает носить теннисную корону. Финалистка Лаура Зигемунд поднялась на 42 позиции, но все еще во второй сотне.

На грунте в Гамбурге победила Аранча Рус из Нидерландов. Она обновила личный рекорд, поднявшись на 42-ю строчку рейтинга WTA. Финалистка Нома Акуге Ноха из Германии с начала третьей сотни запрыгнула в топ-150.

На грунтовых кортах Лозанны выиграла трофей Элизабетта Коччаретто из Италии, она дебютировала в топ-30. Финалиста Клара Бюрель также обновила свое лучшее достижение – 61-е место.

В первой десятке состоялось одно изменение – Онс Жабер и Каролин Гарсия поменялись местами.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то четыре наши лучшие теннисистки остались на своих местах. Солидно просела Катерина Байндл, которая потеряла очки за прошлогодний полуфинал в Варшаве. Очередной личный рекорд в рейтинге установила Юлия Стародубцева, которая уже приблизилась к топ-200. У остальных изменения незначительные.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге сестры Киченок и Марта Костюк остались на своих местах, Ангелина Калинина потеряла одну строчку.

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке обошлось без изменений в верхах.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке потеряли Даяна Ястремская, Катерина Байндл, Катарина Завацкая, Дарья Снигур, немного добавила лишь Катерина Володько. У остальных без изменений.

Украинки в Чемпионской гонке WTA