Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Стародубцева близка к топ-200, Байндл солидно просела
WTA
31 июля 2023, 12:59 | Обновлено 31 июля 2023, 13:03
490
0

Рейтинг WTA. Стародубцева близка к топ-200, Байндл солидно просела

Элизабетта Коччаретто дебютировала в топ-30

31 июля 2023, 12:59 | Обновлено 31 июля 2023, 13:03
490
0
Рейтинг WTA. Стародубцева близка к топ-200, Байндл солидно просела
ITF. Юлия Стародубцева

На прошлой неделе женщины сыграли три турнира категории WTA 250. В Варшаве на харде победила первая ракетка мира Ига Свёнтек, она продолжает носить теннисную корону. Финалистка Лаура Зигемунд поднялась на 42 позиции, но все еще во второй сотне.

На грунте в Гамбурге победила Аранча Рус из Нидерландов. Она обновила личный рекорд, поднявшись на 42-ю строчку рейтинга WTA. Финалистка Нома Акуге Ноха из Германии с начала третьей сотни запрыгнула в топ-150.

На грунтовых кортах Лозанны выиграла трофей Элизабетта Коччаретто из Италии, она дебютировала в топ-30. Финалиста Клара Бюрель также обновила свое лучшее достижение – 61-е место.

В первой десятке состоялось одно изменение – Онс Жабер и Каролин Гарсия поменялись местами.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то четыре наши лучшие теннисистки остались на своих местах. Солидно просела Катерина Байндл, которая потеряла очки за прошлогодний полуфинал в Варшаве. Очередной личный рекорд в рейтинге установила Юлия Стародубцева, которая уже приблизилась к топ-200. У остальных изменения незначительные.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге сестры Киченок и Марта Костюк остались на своих местах, Ангелина Калинина потеряла одну строчку.

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке обошлось без изменений в верхах.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке потеряли Даяна Ястремская, Катерина Байндл, Катарина Завацкая, Дарья Снигур, немного добавила лишь Катерина Володько. У остальных без изменений.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

По теме:
Даяна Ястремская – Катерина Байндл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Долгожданный трофей Марченко, Стародубцева покоряет США, (не)удача Сачко
Стародубцева завоевала трофей на хардовом турнире ITF в Далласе
Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Элизабетта Коччаретто Лаура Зигемунд Аранча Рус Нома Акуге Ноха Клара Бюрель
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа была близко. Сачко проиграл финал челленджера в Вероне
Теннис | 31 июля 2023, 00:44 3
Победа была близко. Сачко проиграл финал челленджера в Вероне
Победа была близко. Сачко проиграл финал челленджера в Вероне

Виталий в матче за титул уступил Виту Копрживе из Чехии

Саблистки будут сражаться за бронзу. Украина проиграла Франции в полуфинале
Другие виды | 30 июля 2023, 13:42 5
Саблистки будут сражаться за бронзу. Украина проиграла Франции в полуфинале
Саблистки будут сражаться за бронзу. Украина проиграла Франции в полуфинале

Состав сборной: Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова

Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
Футбол | 31.07.2023, 08:55
Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
Футбол | 30.07.2023, 18:54
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
Йожеф САБО: «Пока слабовато все выглядит»
Футбол | 31.07.2023, 09:48
Йожеф САБО: «Пока слабовато все выглядит»
Йожеф САБО: «Пока слабовато все выглядит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
30.07.2023, 21:40
Волейбол
ФФУ потребовала от FIE лишить соперницу Харлан нейтрального статуса
ФФУ потребовала от FIE лишить соперницу Харлан нейтрального статуса
29.07.2023, 23:30 2
Другие виды
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Тайсон Фьюри позорит бокс»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Тайсон Фьюри позорит бокс»
29.07.2023, 11:06 5
Бокс
ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном
ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном
29.07.2023, 18:21 14
Футбол
Динамо – впереди. Турнирная таблица УПЛ после первого тура
Динамо – впереди. Турнирная таблица УПЛ после первого тура
30.07.2023, 22:10 16
Футбол
Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925
Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925
29.07.2023, 19:01 75
Футбол
Украина снова проиграла Турции в решающем матче
Украина снова проиграла Турции в решающем матче
29.07.2023, 18:25 16
Волейбол
За деньги или бесплатно? Трубин дал согласие на трансфер в Интер
За деньги или бесплатно? Трубин дал согласие на трансфер в Интер
29.07.2023, 22:08 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем