Дарья БОНДАРЬ: «Вся эта желчь вернется вдвойне»

Дарья Бондарь, жена защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря, ответила на многочисленные оскорбления в адрес своего мужа, который сломал ключицу в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги против харьвского «Металлиста 1925» (2:1).

«Я и подумать не могла, что в такое сложное время для всех украинцев, в то время, когда люди объединяются, помогают, сопереживают друг другу, находятся озлобленные гадости, которые радуются чужой боли, злорадствуют, осуждая, что кто-то не так плакал, как им хотелось это видеть, а также радуются травме и боли другого человека.

Так вот всем «подобным» вся эта желчь вернется вдвойне. Уверена в этом. Мой муж – самый хороший человек, которого я когда-либо встречала, он всегда помогает другим людям и сопереживает. Поэтому я никогда не дам в обиду его и нашу семью» - написала Бондарь в своем Instagram.