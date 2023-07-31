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  4. Дарья БОНДАРЬ: «Вся эта желчь вернется вдвойне»
Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 11:56 | Обновлено 31 июля 2023, 12:03
1728
8

Дарья БОНДАРЬ: «Вся эта желчь вернется вдвойне»

Жена защитника «Шахтера» обратилась к хейтерам супруга

31 июля 2023, 11:56 | Обновлено 31 июля 2023, 12:03
1728
8
Дарья БОНДАРЬ: «Вся эта желчь вернется вдвойне»
Instagram. Дарья Бондарь и Валерий Бондарь

Дарья Бондарь, жена защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря, ответила на многочисленные оскорбления в адрес своего мужа, который сломал ключицу в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги против харьвского «Металлиста 1925» (2:1).

«Я и подумать не могла, что в такое сложное время для всех украинцев, в то время, когда люди объединяются, помогают, сопереживают друг другу, находятся озлобленные гадости, которые радуются чужой боли, злорадствуют, осуждая, что кто-то не так плакал, как им хотелось это видеть, а также радуются травме и боли другого человека.

Так вот всем «подобным» вся эта желчь вернется вдвойне. Уверена в этом. Мой муж – самый хороший человек, которого я когда-либо встречала, он всегда помогает другим людям и сопереживает. Поэтому я никогда не дам в обиду его и нашу семью» - написала Бондарь в своем Instagram.

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Источник Instagram
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Комментарии 8
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Gargantua
это теперь она будет комментировать все, что происходит в футболе, и все ее изречения будут тиражировать?
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+3
didora
Бабки ви любите, а не людей. То одного любила, то другого... А тепер про травму любимого. Причому тут це? У футболі цих травм куча. То хай у шахи грає, там хіба що травма голови буде і то внутрішня.
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+3
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Mr Voevudskiy
Силиконовой жабе слова не давали
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+2
Перець
Прошмандовка 
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+2
Александр
Она не понимает главное что к шахеру и ее игрокам будет всегда такое отношение изза того что хозяин ахметов оплачивал партию.ренионов и звал войну в Украину
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0
Сергей Кашура
Это вы все здесь прошмандовки, нелюди, одни пидоры в комментах...
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-2
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