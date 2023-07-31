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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 11:38 |
761
5

Стали известны лучший игрок и тренер 1-го тура УПЛ

Владислав Ванат и Мирча Лучкску набрали наибольшее число голосов экспертов

31 июля 2023, 11:38 |
761
5
Стали известны лучший игрок и тренер 1-го тура УПЛ
УПЛ

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат, который отметился дублем в ворота «Миная» (4:1), признан лучшим игроком 1-го тура украинской Премьер-лиги.

Лучшим тренером тура стал наставник «бело-синих» Мирча Луческу. Его подопечные, пропустив первыми, одержали волевую разгромную победу.

В голосовании Ванат опередил Юрия Климчука, а Луческу – главного тренера «Руха» Виталия Пономарева и наставника «Черноморца» Романа Григорчука.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Ванат Мирча Луческу лучший игрок лучший тренер
Источник УПЛ
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BallsToTheWall
Ванат  (лучший "реализатор") и Григорчук  (победа на выезде над "тёмной лошадкой").
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+2
Володимир Підвірний
А експерти хто? Рух виграв у призера, а Динамо а команди, яка була на вильоті. і циган кращий? не пишіть дурниць.
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0
potemkin78
ну я бы отметил тренерский штаб Полесья. да и кандидатура Ваната, ну незнаю, два гола забил молодець, но потом на поле исчез от слова совсем, если так хотели отметить игрока ДК то намного лучше сыграли Шафаренко и Буяльский. ИМХО
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-1
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