Челси и ПСЖ ведут переговоры о трансфере Мбаппе

Английский «Челси» начал переговоры о возможном переходе 24-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Синие» готовы включить в сделку одного из своих футболистов с доплатой.

Переговоры вели президенты клубов Тодд Боэли и Нассер Аль-Хелайфи, которые совершили несколько звонков за последние дни.

Не исключено, что Мбаппе может отказаться, поскольку «Челси» в этом сезоне не сыграет в еврокубках.

Ранее сообщалось, что ПСЖ размышляет над продажей капитана команды.