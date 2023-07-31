Англия31 июля 2023, 11:20 | Обновлено 31 июля 2023, 11:35
382
0
Челси и ПСЖ ведут переговоры о трансфере Мбаппе
«Пенсионеры» уже сделали предложение французскому гранду
31 июля 2023, 11:20 | Обновлено 31 июля 2023, 11:35
382
0
Английский «Челси» начал переговоры о возможном переходе 24-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.
«Синие» готовы включить в сделку одного из своих футболистов с доплатой.
Переговоры вели президенты клубов Тодд Боэли и Нассер Аль-Хелайфи, которые совершили несколько звонков за последние дни.
Не исключено, что Мбаппе может отказаться, поскольку «Челси» в этом сезоне не сыграет в еврокубках.
Ранее сообщалось, что ПСЖ размышляет над продажей капитана команды.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 июля 2023, 08:55 0
Самые интересные события первого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Футбол | 30 июля 2023, 20:05 3
Бразильский форвард потроллил украинца по поводу его травматичности
Волейбол | 30.07.2023, 21:40
Футбол | 30.07.2023, 23:59
Футбол | 31.07.2023, 03:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.07.2023, 11:38 15
30.07.2023, 07:59
30.07.2023, 22:35 3
29.07.2023, 22:08 24
29.07.2023, 12:28 22
29.07.2023, 10:00 3
29.07.2023, 11:15 13
29.07.2023, 20:10 7