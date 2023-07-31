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Англия
31 июля 2023, 11:20 | Обновлено 31 июля 2023, 11:35
382
0

Челси и ПСЖ ведут переговоры о трансфере Мбаппе

«Пенсионеры» уже сделали предложение французскому гранду

31 июля 2023, 11:20 | Обновлено 31 июля 2023, 11:35
382
0
Челси и ПСЖ ведут переговоры о трансфере Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Английский «Челси» начал переговоры о возможном переходе 24-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Синие» готовы включить в сделку одного из своих футболистов с доплатой.

Переговоры вели президенты клубов Тодд Боэли и Нассер Аль-Хелайфи, которые совершили несколько звонков за последние дни.

Не исключено, что Мбаппе может отказаться, поскольку «Челси» в этом сезоне не сыграет в еврокубках.

Ранее сообщалось, что ПСЖ размышляет над продажей капитана команды.

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Челси ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник Daily Record
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