ПСЖ размышляет над продажей капитана команды

Этим летом «ПСЖ» может рассмотреть варианты с продажей своего центрального защитника и капитана Маркиньоса.

В отличие от нападающего Килиана Мбаппе, бразильский защитник был включен в предсезонное турне клуба по Азии, но вызвал гнев руководства клуба после комментариев, не полностью поддерживающих позицию клуба

На недавней пресс-конференции Маркиньос сказал о ситуации с непопаданием Мбаппе в заявку команды на тур по Азии: «Он выдающийся игрок, очень сильный, но это решение руководства. Надеюсь, все закончится хорошо, он вернется и поможет нам в этом сезоне».

Такие слова не понравились руководству команды. Они не собираются выставлять Маркиньоса на трансфер, но готовы рассмотреть вариант с продажей, если поступит конкретное предложение.

Мбаппе остался дома и не уехал с командой в турне после того, как заявил, что не подпишет новое соглашение в Париже и, как понимает клуб, перейдет в мадридский «Реал».