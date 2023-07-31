Бразильца Барбозы в винницкой Ниве не будет

Как стало известно Sport.ua, винницкая «Нива» рассчитывала усилиться бразильским нападающим Клаудинеем Барбозой да Силвой, который в прошлом сезоне выступал за перволиговый «Эпицентр».

Переговоры с Барбозой были проведены успешно, он должен был появиться в «Ниве» в конце июля, но в последний момент сославшись на семейные обстоятельства, отказался возвращаться в Украину.

Новыми летними новичками «Нивы» стали вратарь Богдан Шухман, в последние годы защищавший цвета хмельницкого «Подолья», и центральный защитник Дмитрий Рогульский, выступавший за «Сталь» (Каменское), АФСК, а в прошлом сезоне в любительском первенстве Киевской области.