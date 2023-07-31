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Украина. Вторая лига
31 июля 2023, 11:00 | Обновлено 31 июля 2023, 11:11
182
0

Бразильца Барбозы в винницкой Ниве не будет

В последний момент игрок отказался возвращаться в Украину

31 июля 2023, 11:00 | Обновлено 31 июля 2023, 11:11
182
0
Бразильца Барбозы в винницкой Ниве не будет
ФК Эпицентр. Клаудиней Барбоза да Силва

Как стало известно Sport.ua, винницкая «Нива» рассчитывала усилиться бразильским нападающим Клаудинеем Барбозой да Силвой, который в прошлом сезоне выступал за перволиговый «Эпицентр».

Переговоры с Барбозой были проведены успешно, он должен был появиться в «Ниве» в конце июля, но в последний момент сославшись на семейные обстоятельства, отказался возвращаться в Украину.

Новыми летними новичками «Нивы» стали вратарь Богдан Шухман, в последние годы защищавший цвета хмельницкого «Подолья», и центральный защитник Дмитрий Рогульский, выступавший за «Сталь» (Каменское), АФСК, а в прошлом сезоне в любительском первенстве Киевской области.

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инсайд Нива Винница Клаудиней Барбоза да Силва
Источник Sport.ua
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