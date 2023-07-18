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Украина. Вторая лига
18 июля 2023, 20:39 | Обновлено 18 июля 2023, 21:02
244
1

Винницкая Нива провела спарринг и ждет бразильского форварда

Клаудиней Барбоза да Силва ранее выступал за команду «Эпицентр»

18 июля 2023, 20:39 | Обновлено 18 июля 2023, 21:02
244
1
Винницкая Нива провела спарринг и ждет бразильского форварда
ФК Эпицентр. Клаудиней Барбоза да Силва

18 июля свой очередной спарринг провела винницкая «Нива», уступив «Агробизнесу» (1:3).

Счет в этом матче открыл новичок гостей Олег Ничипоренко, ранее защищавший цвета «Эпицентра».

Сразу после поединка главный тренер «Нивы» Юрий Ярошенко решил отказаться от находившихся на просмотре пяти потенциальных новобранцев.

Как стало известно Sport.ua, в винницкой «Ниве» ждут приезда бразильского нападающего по имени Клаудиней Барбоза да Силва, с которым уже обсудили условия контракта. Последние несколько сезонов бразилец выступал за Эпицентр, затем решил вернуться на родину, но ненадолго.

Именно с «Эпицентром» винничане сыграют 21 июля следующий контрольный поединок.

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Нива Винница Клаудиней Барбоза да Силва трансферы Юрий Ярошенко инсайд Эпицентр Каменец-Подольский товарищеские матчи Агробизнес Олег Ничипоренко
Источник Sport.ua
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Zanregent
Надеюсь что Нива в следующем сезоне выйдет в Первую Лигу!
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