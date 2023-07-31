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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 09:48 | Обновлено 31 июля 2023, 09:51
1065
0

Йожеф САБО: «Пока слабовато все выглядит»

Специалист – о победе «Динамо» над «Минаем»

31 июля 2023, 09:48 | Обновлено 31 июля 2023, 09:51
1065
0
Йожеф САБО: «Пока слабовато все выглядит»
1927.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о победе киевлян над «Минаем» (4:1) в матче первого тура УПЛ.

«Киевляне молодцы, пропустили первыми и отыгрались. Единственное, не понимаю, как пропустил Бущан. Он же стоял рядом со штангой, контролировал момент. Удивительно...

В целом динамовцы были гораздо сильнее. Ванат дважды оказался в нужном месте, Дубинчак заработал пенальти, в конце киевляне уже без проблем забили четвертый гол. Не ожидал ничего хорошего от «Миная». Был уверен, что «Динамо» выиграет, потому что у «Миная» нет игроков, которые могут «делать» игру. Пока что, «Минай» по-прежнему будет бороться за выживание.

Дениса Попова уже не в первый раз удаляют в схожих эпизодах. Ему нужно быть внимательнее – Денис играет с определенным опозданием. Тренеры должны поправить поведение игрока, лишний раз с ним поработать. В международных играх такие фолы будут давать преимущество сопернику. Также я удивился появлению Беловара в основном составе. Вроде бы ничего не испортил. Увидим, как будет играть дальше.

Ярмоленко? Я говорил, что Андрей будет тренером на футбольном поле. Не увидел в его игре ничего сверхъестественного. Будем за него болеть.

Первые матчи сезона всегда напряженные. Игроки только после сборов втягиваются в игру. Когда меня спрашивали о фаворите на чемпионство, я давал первое место «Шахтеру», но по игре «горняки» пока слабы, как и «Заря». О силе можно будет говорить после четвертого или пятого туров. Пока слабовато все выглядит, но главное, что мы начали чемпионат», - сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Динамо - Минай
Источник 1927.kiev.ua
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