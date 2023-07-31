ХАВИ: «Дембеле счастлив в Барселоне»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном трансфере вингера Усмана Дембеле во французский ПСЖ.

«Я вижу, что Усман счастлив в «Барсе». Если что-то случится, то он нам сразу скажет. А пока он здесь и он счастлив», - сказал Хави.

Напомним, в данный момент клаусула в контракте Дембеле составляет 50 миллионов евро, однако с 1 августа она вырастет до 100 миллионов. Само соглашение вингера с «Барселоной» действует до лета 2027 года.