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Испания
31 июля 2023, 08:42 | Обновлено 31 июля 2023, 08:44
279
0

ХАВИ: «Дембеле счастлив в Барселоне»

Тренер каталонцев опроверг слухи

31 июля 2023, 08:42 | Обновлено 31 июля 2023, 08:44
279
0
ХАВИ: «Дембеле счастлив в Барселоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Наставник каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном трансфере вингера Усмана Дембеле во французский ПСЖ.

«Я вижу, что Усман счастлив в «Барсе». Если что-то случится, то он нам сразу скажет. А пока он здесь и он счастлив», - сказал Хави.

Напомним, в данный момент клаусула в контракте Дембеле составляет 50 миллионов евро, однако с 1 августа она вырастет до 100 миллионов. Само соглашение вингера с «Барселоной» действует до лета 2027 года.

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Хави Усман Дембеле Барселона ПСЖ
Источник Фабрицио Романо
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