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  4. ПСЖ нашел замену Мбаппе в Барселоне
Франция
28 июля 2023, 15:21 |
1832
0

ПСЖ нашел замену Мбаппе в Барселоне

Парижане могут подписать Усмана Дембеле

28 июля 2023, 15:21 |
1832
0
ПСЖ нашел замену Мбаппе в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

«ПСЖ» заинтересован в услугах вингера «Барселоны» Усмана Дембеле. Об этом сообщают испанские СМИ.

Чемпионы Франции предпримут попытку подписать его в том случае, если Килиан Мбаппе покинет клуб нынешним летом. Кандидатура Дембеле нравится главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике.

На данный момент клаусула в контракте Дембеле составляет 50 миллионов евро, однако с 1 августа она вырастет до 100 миллионов. Само соглашение вингера действует до лета 2027 года.

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ПСЖ Усман Дембеле Килиан Мбаппе Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник AS
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