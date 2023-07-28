ПСЖ нашел замену Мбаппе в Барселоне

«ПСЖ» заинтересован в услугах вингера «Барселоны» Усмана Дембеле. Об этом сообщают испанские СМИ.

Чемпионы Франции предпримут попытку подписать его в том случае, если Килиан Мбаппе покинет клуб нынешним летом. Кандидатура Дембеле нравится главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике.

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На данный момент клаусула в контракте Дембеле составляет 50 миллионов евро, однако с 1 августа она вырастет до 100 миллионов. Само соглашение вингера действует до лета 2027 года.