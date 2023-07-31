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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 08:04 | Обновлено 31 июля 2023, 08:13
116
0

Владислав ДУБИНЧАК: «Ярмоленко – настоящий лидер»

Защитник «Динамо» – об опытном одноклубнике

31 июля 2023, 08:04 | Обновлено 31 июля 2023, 08:13
116
0
Владислав ДУБИНЧАК: «Ярмоленко – настоящий лидер»
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Левый защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак прокомментировал победу над «Минаем» (4:1) в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.

– В прошлом сезоне «Динамо» дважды проиграло на старте сезона. В этом же победа это дает больше стимула на позитив?
– Мы заряжены. В предыдущем сезоне мы провинились перед своими болельщиками, перед собой, перед владельцами клуба. Потому мы хотим отдать все силы и выиграть чемпионат Украины в этом году.

– Насколько возвращение Андрея Ярмоленко сменило команду и микроклимат?
– Да, появился человек, который поведет нас за собой. Я надеюсь на это. Он настоящий лидер и на поле, и вне его. Он подходит к молодым ребятам, многое им подсказывает. Видно, что это дает свои плоды.

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Владислав Дубинчак Андрей Ярмоленко Динамо Киев
Источник FootballHub
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