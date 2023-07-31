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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 07:41 | Обновлено 31 июля 2023, 08:05
164
0

Юрий ВАКУЛКО: «Всегда очень хотелось поработать с Вернидубом»

Новичок «Кривбасса» – о переходе в клуб из Кривого Рога

31 июля 2023, 07:41 | Обновлено 31 июля 2023, 08:05
164
0
Юрий ВАКУЛКО: «Всегда очень хотелось поработать с Вернидубом»
ФК Кривбасс. Юрий Вакулко

Новоиспеченный полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко высказался о главном тренере криворожской команды Юрия Вернидуба.

«Это очень известный украинский тренер. У него много ярких достижений с «Зарей» и «Шерифом», его подопечные успешно играли в Лиге чемпионов. Всегда очень хотелось поработать с Вернидубом, потому что слышал много хороших слов о нем.

Раньше я пересекался со Стецьковим, Кожушко, Луневым. Мы учились в школе в Днепре, когда были в академии. А с Клищуком вместе играли в структуре «Днепра». В Одессе наши дома очень близко – живем почти рядом».

Моя любимая позиция – в центре поля. Неважно, «шестерка», «восьмерка» или «десятка» – всюду мне комфортно. Но при необходимости могу выйти и на фланге, а если надо – то и в защите! (улыбается)» - сказал Вакулко.

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Юрий Вакулко Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
Источник ФК Кривбасс
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