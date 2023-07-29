ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вакулко стал игроком Кривбасса

«Кривбасс» подписал контракт с 25-летним полузащитником Юрием Вакулко. Контракт рассчитан на год. В УПЛ Вакулко выступал за «Днепр», «Арсенал» и «Днепр-1». Последние два сезона провел в ФК «Рига».

В «Кривбассе» Вакулко будет выступать под 22-м номером.

ФК Кривбасс

Отметим, что Вакулко стал уже седьмым новобранцем «Кривбасса» этим летом. Ранее команда Юрия Вернидуба усилилась Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко, Данилом Гончаруком, Джихадом Бизиманом и Владимиром Маханьковым.