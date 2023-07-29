Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вакулко стал игроком Кривбасса
Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 11:48 | Обновлено 29 июля 2023, 12:04
118
0

ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вакулко стал игроком Кривбасса

Команда Юрия Вернидуба подписала седьмого новичка

29 июля 2023, 11:48 | Обновлено 29 июля 2023, 12:04
118
0
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вакулко стал игроком Кривбасса
ФК Кривбасс. Юрий Вакулко

«Кривбасс» подписал контракт с 25-летним полузащитником Юрием Вакулко. Контракт рассчитан на год. В УПЛ Вакулко выступал за «Днепр», «Арсенал» и «Днепр-1». Последние два сезона провел в ФК «Рига».

В «Кривбассе» Вакулко будет выступать под 22-м номером.

ФК Кривбасс

Отметим, что Вакулко стал уже седьмым новобранцем «Кривбасса» этим летом. Ранее команда Юрия Вернидуба усилилась Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко, Данилом Гончаруком, Джихадом Бизиманом и Владимиром Маханьковым.

По теме:
Трансфер с неизвестными. Сидоров может удивить УПЛ не только мутной схемой
ОФИЦИАЛЬНО. Колумбийский клуб арендовал форварда Динамо
Источник: бразилец из Ливерпуля переходит в саудовский Аль-Иттихад
трансферы Кривбасс Кривой Рог Юрий Вакулко
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нас убили логистическими проблемами». Реал Фарма снялся с Кубка Украины
Футбол | 29 июля 2023, 10:31 4
«Нас убили логистическими проблемами». Реал Фарма снялся с Кубка Украины
«Нас убили логистическими проблемами». Реал Фарма снялся с Кубка Украины

Одесский клуб не сможет сыграть в Тростянце

Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
Другие виды | 28 июля 2023, 18:39 13
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024

Украинка будет выступать в Париже будущим летом

ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»
Футбол | 29.07.2023, 05:40
ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»
ВИШНЯК: «Это не футбол. На этом стадионе высокая трава, и не поливают поле»
Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
Другие виды | 28.07.2023, 20:25
Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
Мужская сборная Украины также вышла в полуфинал Кубка претендентов
Волейбол | 28.07.2023, 15:55
Мужская сборная Украины также вышла в полуфинал Кубка претендентов
Мужская сборная Украины также вышла в полуфинал Кубка претендентов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
28.07.2023, 20:12 2
Теннис
Мы все – Ольга Харлан
Мы все – Ольга Харлан
27.07.2023, 17:38 45
Другие виды
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
28.07.2023, 13:05 21
Футбол
Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом
Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом
28.07.2023, 21:33 6
Футбол
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
27.07.2023, 12:12 34
Другие виды
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
27.07.2023, 23:26 30
Другие виды
Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону
Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону
27.07.2023, 09:18
Футбол
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
28.07.2023, 08:00 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем