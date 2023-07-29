Украина. Премьер лига29 июля 2023, 11:48 | Обновлено 29 июля 2023, 12:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вакулко стал игроком Кривбасса
Команда Юрия Вернидуба подписала седьмого новичка
29 июля 2023, 11:48 | Обновлено 29 июля 2023, 12:04
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«Кривбасс» подписал контракт с 25-летним полузащитником Юрием Вакулко. Контракт рассчитан на год. В УПЛ Вакулко выступал за «Днепр», «Арсенал» и «Днепр-1». Последние два сезона провел в ФК «Рига».
В «Кривбассе» Вакулко будет выступать под 22-м номером.
Отметим, что Вакулко стал уже седьмым новобранцем «Кривбасса» этим летом. Ранее команда Юрия Вернидуба усилилась Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко, Данилом Гончаруком, Джихадом Бизиманом и Владимиром Маханьковым.
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