Челси проявляет интерес к голкиперу Брайтона
Роберт Санчес может сменить клубную прописку
Лондонский «Челси» может подписать 25-летнего испанского вратаря «Брайтона» Роберта Санчеса.
«Синие» на данном этапе изучают варианты с возможным приобретением голкипера. Они ищут вратаря, способного составить конкуренцию Кепе Аррисабалаге.
Санчес является запасным вратарем «Брайтона». Главный тренер команды Роберто Де Дзерби принял решение отдать предпочтение голкиперу Джейсону Стилу.
Напомним, накануне «Челси» забил два гола «Фулхэму» в спарринге и выиграл Летнюю серию в США.
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