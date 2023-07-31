Руслан РОТАНЬ: «Я очень доволен молодыми игроками»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань дал комментарий после победы над «Кривбассом» (1:0) в 1 туре УПЛ.

- Какие эмоции и впечатления от результата и игры сегодня?

- Победа есть победа, для нашей молодой команды это было очень важно. Вы видите, какие потери мы понесли в межсезонье, поэтому я очень доволен молодыми игроками. Некоторые из них сегодня сыграли свой первый матч, поэтому сегодняшний результат вдвое удовлетворяет.

С каждым днем и тренировкой мы должны улучшать игру, это даже не обсуждается – над этим нужно работать. Сегодня команде нужно насладиться результатом – она вырвала победу в тяжелой игре против тяжелого соперника. Победа есть победа.

- Почему, по вашему мнению, не удалось использовать численное большинство и увеличить преимущество в счете?

- Скажем так, есть психология – когда ты побеждаешь и хочешь где-то сохранить, а тем более есть молодые игроки, то на них оказывается очень большое психологическое давление. Они боятся совершить ошибку, поэтому где-то играют на удержание счета, не рискуют. Это молодость, это нужно пройти.

- Как вы оцениваете игру Смирного, игравшего сегодня на необычной для себя позиции?

- Да, мы должны были ставить его. На этой позиции он сыграл лишь одну игру – с «ЛНЗ». Женя – универсальный игрок, я знаю его еще по молодежной сборной, он может сыграть на любой позиции, поэтому мы сегодня мы сделали такой выбор.

- Сегодня было несколько словесных перепалок между тренерскими штабами. В чем причина таких эмоций?

- Да я не знаю, эмоции – это эмоции. В игре много моментов не в чью-либо пользу. Они апеллировали по удалению, я даже не понимал. Был у бровки – пожалуй, по поводу удаления, - сказал Ротань.