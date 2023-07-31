Стало известно, кто будет судить матч Лиги конференций Дила – Ворскла

Сайт УЕФА назвал имена судей, которые будут работать на ответном матче «Дила» - «Ворскла» в раунде Q2 Лиги конференций УЕФА в грузинском городе Гори 3-го августа.

Главный арбитр – 35-летний Симоне Соцца из Милана, его помощники – Давиде Империале, Гамал Мохтар, четвертый судья – Андреа Коломбо.