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Лига конференций
31 июля 2023, 04:53 | Обновлено 31 июля 2023, 04:55
41
0

Стало известно, кто будет судить матч Лиги конференций Дила – Ворскла

Симоне Соцца назначен на матч полтавской команды

31 июля 2023, 04:53 | Обновлено 31 июля 2023, 04:55
41
0
Стало известно, кто будет судить матч Лиги конференций Дила – Ворскла
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Соцца

Сайт УЕФА назвал имена судей, которые будут работать на ответном матче «Дила» - «Ворскла» в раунде Q2 Лиги конференций УЕФА в грузинском городе Гори 3-го августа.

Главный арбитр – 35-летний Симоне Соцца из Милана, его помощники – Давиде Империале, Гамал Мохтар, четвертый судья – Андреа Коломбо.

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Дила Гори Ворскла Полтава Лига конференций Дила - Ворскла арбитры Симоне Соцца
Источник УЕФА
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