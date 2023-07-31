Денис ПОПОВ: «Футбол – не балет»

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов, который накануне в матче своей команды против «Миная» (4:1) получил прямую красную карточку за грубый фол против игрока закарпатцев Владимира Одарюка, опубликовал сторис в своем Инстаграм-аккаунте, в котором извинился перед соперником и приветствовал свою команду.

«Футбол – не балет. Я извиняюсь перед игроком... Браво, команда» – написал Попов.

Отметим, что после удаления Попова примерно 25 минут игрового времени его партнеры играли в меньшинстве, пока составы не выровнялись из-за удаления вратаря «Миная» Александра Бандуры.