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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 02:28 | Обновлено 31 июля 2023, 03:43
341
2

Денис ПОПОВ: «Футбол – не балет»

Защитник «Динамо» извинился перед Владимиром Одарюком

31 июля 2023, 02:28 | Обновлено 31 июля 2023, 03:43
341
2
Денис ПОПОВ: «Футбол – не балет»
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов, который накануне в матче своей команды против «Миная» (4:1) получил прямую красную карточку за грубый фол против игрока закарпатцев Владимира Одарюка, опубликовал сторис в своем Инстаграм-аккаунте, в котором извинился перед соперником и приветствовал свою команду.

«Футбол – не балет. Я извиняюсь перед игроком... Браво, команда» – написал Попов.

Отметим, что после удаления Попова примерно 25 минут игрового времени его партнеры играли в меньшинстве, пока составы не выровнялись из-за удаления вратаря «Миная» Александра Бандуры.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Динамо - Минай Денис Попов
Источник Instagram
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Комментарии 2
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AndiM
Представляю що він зробе з рижою
коноплею, якщо вийде на поле)))
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0
Dynamomashina
Балет не футбол ,Попов не футболист
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-2
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