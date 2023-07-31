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  4. Владимир ШАРАН: «Ребята и сами не поняли, что случилось»
Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 02:00 |
128
0

Владимир ШАРАН: «Ребята и сами не поняли, что случилось»

Главный тренер «Миная подытожил матч с «Динамо»

31 июля 2023, 02:00 |
128
0
Владимир ШАРАН: «Ребята и сами не поняли, что случилось»
ФК Минай

К вашему вниманию комментарий главного тренера «Миная» Владимира Шарана после игры 1 тура УПЛ против «Динамо» (1:4).

«Мы начали здорово, забили быстрый гол. Наверное, ребята и сами не поняли, что произошло. Играли уверенно. И я не могу сказать, что мы физически подсели, разве когда «Динамо» уже провело замены. О таком усилении мечтает каждая команда в УПЛ.

Сказал ребятам, что доволен игрой, а результатом, конечно, нельзя быть доволен. Главное, что мы настраивались именно на игру. Результат нужен, но об этом мы думаем в матчах с другими командами. Хотя все было реально. При счете 1:2 могли забить, затем снова. Это только первый тур. Надеемся, все будет хорошо в дальнейшем», – сказал Шаран.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Динамо - Минай Владимир Шаран пресс-конференция
Источник ФК Минай
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