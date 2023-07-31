Владимир ШАРАН: «Ребята и сами не поняли, что случилось»

К вашему вниманию комментарий главного тренера «Миная» Владимира Шарана после игры 1 тура УПЛ против «Динамо» (1:4).

«Мы начали здорово, забили быстрый гол. Наверное, ребята и сами не поняли, что произошло. Играли уверенно. И я не могу сказать, что мы физически подсели, разве когда «Динамо» уже провело замены. О таком усилении мечтает каждая команда в УПЛ.

Сказал ребятам, что доволен игрой, а результатом, конечно, нельзя быть доволен. Главное, что мы настраивались именно на игру. Результат нужен, но об этом мы думаем в матчах с другими командами. Хотя все было реально. При счете 1:2 могли забить, затем снова. Это только первый тур. Надеемся, все будет хорошо в дальнейшем», – сказал Шаран.